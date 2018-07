¿Inglaterra es el nuevo dueño del fútbol mundial?

La selección de Inglaterra vive un momento dulce, tras alcanzar las semifinales del Mundial de Rusia 2018, una instancia que el equipo de los Tres Leones no alcanzaba desde Italia 1990 con una generación notable de futbolistas. Sin embargo, eso no volvió a repetir hasta esta época.

El fútbol inglés está viviendo una especie de revolución, porque este logro se suma al dominio total de sus selecciones en los torneos menores del fútbol mundial en el último año.

En 2017, Inglaterra se lució ganando el Mundial Sub 20, el Mundial Sub 17, el torneo europeo Sub 19 y el torneo Esperanzas de Toulon. Este año, volvieron a repetir al obtener el certamen de Toulon, que Chile supo ganar en 2008.

Inglaterra ganó su primer Mundial Sub-17 el año pasado, después de remontar la final frente a España (5-2), en India, mostrando que el fútbol juvenil inglés promete un futuro esplendor para el país que creó este deporte.

Además, en el Sub 20, se impusieron en la final ante Venezuela por 1-0, en una final dramática en Corea del Sur, marcando el gran despegue de un balompié que estaba perdido hace unos años.

No sólo eso, los ingleses fueron subcampeón del torneo europeo Sub 17 (cayó justamente ante España y en India hubo venganza) y llegó a semifinales del torneo europeo Sub 21 (cayó con el futuro monarca Alemania).

De hecho, en los últimos Mundiales adultos y Eurocopas, el conjunto de los Tres Leones había estado lejos de los primeros puestos, sin embargo estas nuevas generaciones ilusionan con cambiar esa historia, en la cual solo han sido monarcas planetarios en 1966. Ahora en Rusia, esto podría cambiar.

