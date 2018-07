Walter Ponce, "el Dybala del Campanil": "Me carga la regla Sub 20, merezco jugar"

Con apenas 20 años, Walter Ponce ya es un “experimentado”. Fue comprado por el Udinese a los 16, antes de que debutara a los 17 en Palestino, jugó el Mundial de la categoría que se realizó en Chile en el 2015 y estuvo a préstamo en el Granada B, de los mismos dueños del club de Friuli.

Recién tiene dos décadas de vida y ya cruzó el “charco” de ida y vuelta, para ahora empezar a mostrarse en la Universidad de Concepción, el sorpresivo líder del Campeonato Nacional. Con dos goles en los últimos dos partidos, ante San Luis y justamente el Tino, comienza a demostrar que no sólo juega por la regla Sub 20, la cual le “carga”, sino por méritos propios.

¿A qué se debe esta gran campaña?

Estoy contentísimo por todo lo que nos está pasando, el grupo se ve bien. Desde que tuvimos esa mala racha en el principio del Campeonato, nos fuimos haciendo cada vez más fuertes y se empezaron a dar las cosas para estar donde estamos ahora.

¿Cuánta importancia tiene Bozán en esto?

Para mí, mucha, porque supo llevar un camarín que no lo estaba pasando bien, siguió manteniéndolo con ánimo y nos dio la confianza de que nosotros éramos capaces de lograr cosas como éstas, pero que teníamos que convencernos.

Tú ya tuviste una experiencia afuera, ¿es un entrenador adelantado para el medio?

No sé si un adelantado, pero si él tiene la convicción de que algo puede funcionar, no duda, es un convencido. Eso lo ha diferenciado. Si cree que un jugador va a estar bien para el fin de semana, lo coloca sin importar cuánto ha jugado anteriormente o cómo lo viene haciendo. Todos tienen la chance de jugar, no hace diferencias.

Hablando de cómo uno lo viene haciendo, agarraste una mini racha en los últimos dos partidos. Me imagino que contento por haberte sumado a este “campañón” con lo que un delantero tiene que hacer: goles.

Me costó muchísimo que me saliera el gol, me jugaba en contra eso de que no hacía. Quizá sí hacía todo el trabajo que conlleva ser delantero, pero no marcaba y eso es lo que muchas veces queda. Eso me estaba pesando, pero una vez que salió el primero, me he ido soltando mucho más y espero seguir haciendo, porque ayudo al equipo a continuar en la parte alta de la tabla.

Más encima le sirves a Bozán para cumplir con la regla Sub 20…

También, pero la verdad es que no me gusta mucho esa regla, me carga, porque se le quita mérito al jugador. Yo también vengo haciendo las cosas bien siendo juvenil, trabajando a la par de mis compañeros, y creo que merezco jugar. Por mí que se acabe luego eso de los minutos.

Respecto a la edad, has quemado etapas bien joven. ¿Cómo fue la experiencia en el Granada B?

Fue bastante rara, no me la esperaba. De chico uno tiene la ilusión de algún día jugar en Europa y cuando me dijeron, no me lo creía, porque ni siquiera había debutado en el primer equipo. Me pilló de sorpresa, nunca asumí todo lo que me estaba pasando y eso me jugó una mala pasada, porque no tomaba consciencia de dónde estaba.

A tu edad, puede sonar rara esta pregunta, pero, ¿ya te ilusionas con una segunda oportunidad en Europa?

Es el objetivo de cualquier futbolista emigrar, tratar de hacer una buena campaña acá para buscar otros rumbos, nuevas metas, retos cada vez más difíciles. Soy joven, pero ya estoy en edad de empezar a destacarme, para algún día ir afuera otra vez.

Sácame de una duda, ¿la celebración del viernes ante Palestino fue por un tal Dybala?

Sí, por la Joya, Paulo Dybala. Soy fanático de él, me gusta hace bastante tiempo. Lo sigo a él, a Firmino, a Griezmann, y ahora estoy tratando de imitar sus celebraciones.

¿Hasta un parecido físico hay por ahí o no?

Nooo jajajá, no tengo nada de Dybala.

¿De cara, no?

Hay algo jajajá, poco, pero hay.

Ahora en serio, ¿es tu modelo a imitar?

Sí, imagínate, tiene 24 años y la está rompiendo en Europa. Fuera de Cristiano, Neymar y Messi, me gusta bastante, igual que Firmino, aunque son distintos, uno es centrodelantero neto y Dybala es “10”. Entonces, intento ir copiando cosas de cada jugador y aprendiendo, por eso veo mucho sus videos.