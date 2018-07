Jarry se ilusiona: defiende pocos puntos en el resto de 2018 y aseguró el Top 70 a fin de año

Nicolás Jarry sigue dando pasos importantes en el circuito de la ATP, tras haber alcanzado semifinales del torneo 500 de Hamburgo -donde derrotó al austriaco Dominic Thiem (8º), su primera victoria ante un Top 10-, esta semana en Kitzbuhel podría romper la barrera de los 50 mejores del planeta.

Una tarea que parece a la mano, luego de que Jarry pasara a octavos de final del torneo austriaco, tras derrotar al español Roberto Carballes Baena en tres sets, en un cerrado compromiso.

De esta forma, el chileno estaría logrando el objetivo de meterse entre los 50 del escalafón mundial, ya que en este instante aparece 49º. Sin embargo, ese panorama podría cambiar, dependiendo de los resultados de los otros jugadores en los otros certámenes de esta semana que se juegan en Washington (ATP 500 que da más puntos que Kitzbuhel) y Los Cabos (México).

Pero, ¿qué le queda por defender a Jarry este año? El chileno debe revalidar apenas 217 puntos en el resto del 2017, correspondientes principalmente a dos títulos challengers (Quito a fines de agosto y Santiago en noviembre) y una semifinal (Santo Domingo a mediados de agosto). En total son 195 unidades, que puede igualar con una buena actuación en un torneo ATP, el resto de esas unidades son primeras rondas o apariciones en clasificaciones de torneos del circuito principal.

Por eso, la tarea para el chileno no se ve tan complicada y el objetivo de terminar entre los primeros 50 del mundo parece muy accesible. De hecho, con lo obtenido hasta ahora, el nieto de Jaime Fillol ya certificó que va a finalizar el año dentro de los 70 primeros, en el peor de los casos si no ganara ningún partido más en esta campaña que termina a fines de octubre (noviembre para los que juegan las Finales de la ATP -ex torneo de Maestros-).

Pero para esto, Jarry debe concretar una buena participación en Kitzbuhel -tendrá una dura tarea ante el español Fernando Verdasco (33º) en segunda ronda- y así asegurará su presencia en la gira de torneos sobre cancha dura en Asia (septiembre-octubre) de forma directa y sin pasar por la qualy.

Si Jarry queda Top 50 en estas tres semanas que quedan, tendrá grandes posibilidades de jugar directo en los ATP 500 de Shanghai o Tokio (se juegan paralelos en la primera semana de octubre y normalmente la lista de jugadores cierran entre el 50 y 60) y el Masters 1.000 de Shanghai (la segunda semana de octubre y la lista cierra entre el 45 y 50 del escalafón), campeonatos que dan muchos puntos.

Los puntos que debe defender Jarry en el resto de 2018:

20 de agosto: Challenger de Santo Domingo – semifinales 35 puntos

10 de septiembre US Open – qualy 8 puntos

10 de septiembre: Challenger de Quito – título 80 puntos

1 de octubre: ATP de Shenzhen – qualy 6 puntos

12 de noviembre: Challenger de Montevideo – octavos de final 8 puntos

19 de noviembre: Challenger de Santiago – título 80 puntos