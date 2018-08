Jaime Carreño agradeció el gesto del "ídolo" Fuenzalida en su regreso a las canchas en la UC

Universidad Católica vivió una jornada cargada de alegrías este sábado al derrotar 2-1 a Everton en San Carlos de Apoquindo. Además del triunfo, hubo otros motivos que sacaron sonrisas entre los cruzados y uno de ellos fue el regreso de Jaime Carreño, quien volvió a jugar un partido oficial después de algo más de 3 meses.

El mediocampista, que ingresó en el minuto 85 en lugar de José Pedro Fuenzalida en el duelo ante los ruleteros, no jugaba desde el 22 de abril, cuando la UC venció por 1-0 a Audax Italiano por la fecha 10 del Campeonato Nacional con tanto de David Llanos.

"Me sentí bien, me sentí cómodo, un poco cansado, pero muy contento de haber sumado algunos minutos", expresó el oriundo de Recoleta al abandonar los camarines tras la victoria que consolida a la Franja como uno de los líderes del Torneo.

De cortado a capitán de la UC

Cabe recordar que Jaime Carreño arrancó como titular la era Beñat San José en Católica, pero con el correr de los partidos fue perdiendo protagonismo a tal punto de quedar marginado de las citaciones por largo rato.

Con ese panorama, durante el receso mundialista el formado en las inferiores cruzadas analizó la posibilidad de buscar otros horizontes, sin embargo las opciones que su representante barajó en la MLS de Estados Unidos no llegaron a concretarse, por lo que permaneció en la precordillera.

"La motivación por jugar siempre está, por eso en los entrenamientos hay que matarse para poder estar en las citaciones. Por ese lado estoy contento por el esfuerzo y sacrificio que he hecho durante todo este tiempo para poder estar", destacó al respecto el futbolista de 21 años.

Entra Jaime Carreño por Fuenzalida en la UC. No jugaba desde el 22 de abril cuando la UC venció 1-0 a Audax en San Carlos. Carreño quedo con la jineta de capitán #LosCruzados @ElGraficoChile pic.twitter.com/e4MJDuKEDH — Pablo Serey Correa (@sereycorrea) August 4, 2018

Su regreso a las canchas tuvo un ingrediente especial. José Pedro Fuenzalida, por quien entró al campo de juego, le pasó la jineta, por lo que durante los últimos minutos del duelo ante Everton Carreño las ofició de capitán de la UC.

"Chapita me la pasó, me la puso en el brazo y yo feliz que un referente e ídolo como el Chapita tenga esa clase de gestos conmigo. Estoy muy agradecido por eso", explicó el ex seleccionado Sub 20.

Por otro lado, el propio Beñat San José dedicó palabras al regreso a las canchas de Carreño. "Es un jugador que tiene el cariño de la afición. Siempre ha entrenado bien, tenemos una muy buena relación profesional y humana. Es un chico encatandor y profesional", sostuvo.