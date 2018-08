Chiqui Tapia defiende la decisión de llevar a Sampaoli: "No me arrepiento de haberlo contratado"

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, volvió a referirse a la polémica salida de Jorge Sampaoli de la selección argentina y reiteró que no se arrepiente de haberlo contratado, incluso disparó contra los medios trasandinos e hinchas que han atacado al casildense.

"No me arrepiento de haberlo contratado porque cuando lo fuimos a buscar fuimos a buscar al técnico de Chile y Sevilla, y en su momento no lo discutía nadie. Quizás por diferentes circunstancias no lo pudimos tener en la Selección y hoy, con el diario del lunes, es muy fácil caerle a él", sostuvo Tapia a TyC Sports.

Sobre el futuro de la Albiceleste fue claro en asegurar que "somos todos conscientes de que en esto tenemos que tener un proyecto y elaborar una comisión de Selecciones que lo lleve adelante. Queremos un proyecto a diez años, del 2018 a 2028. Y en eso estamos trabajando".

"El técnico que venga tiene que saber que cuando convoque a un jugador lo va a tener. Ahora tenemos que pensar si queremos resultados o proyectos. En el último tiempo no se trabajo por proyectos", agregó.

Durante el Mundial de Rusia 2018 se habló de que Lionel Messi era el encargado de decidir quienes tenían que ser convocados para la Selección. Sobre este tema, Chiqui Tapia fue muy claro al expresar que "me río cuando escucho lo del club de amigos. Estuve cerca y eso no existe".

Finalmente, se refirió al futuro de Messi en la Albiceleste e indicó que "nosotros queríamos que él nos salvara y fue un error. No puede volver a pasar, que él vea que realmente hay un proyecto, que vamos a tener una posibilidad nueva. Él solo decidirá si va a ser parte o no. Hoy necesita tranquilidad".