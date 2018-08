Tapia sabe que Colo Colo se juega la vida en dos semanas: "Mi futuro lo tienen que evaluar los dirigentes"

Héctor Tapia, entrenador de Colo Colo, se refirió a las dos semanas que le tocará enfrentar en los próximos días, donde debe enfrentar el Superclásico ante Universidad de Chile y la revancha de los octavos de final de Copa Libertadores ante Corinthians en Brasil.

Al respecto, y sabiendo que esos resultados pueden definir su futuro en el Cacique, Tapia dijo que "mi futuro lo tienen que evaluar los dirigentes. Creo que el club ha crecido, que es de lo que más me he preocupado. En el período pasado tomé el plantel en un estado crítico y luego logró varias copas, hace tiempo que no se clasificaba en la Copa Libertadores".

En esa línea, aseguró que "ahora si este mes condiciona esta permanencia, dependerá de cómo evalúen los jefes. Hace unos meses estábamos muy condicionados en la Libertadores y clasificamos, estábamos a 10 puntos de los líderes en el Campeonato Nacional y ahora estamos a siete, tomando en cuenta que jugamos la Libertadores".

Pero antes de esos dos desafíos está Deportes Iquique, este domingo en Calama, partido donde podría dosificar a varios jugadores que están al borde de la suspensión por tarjetas amarillas, como Esteban Paredes, Jorge Valdivia o Carlos Carmona.

"Todavía no decido si los guardo, hoy el partido más importante es el de Iquique, nos queremos traer los tres puntos del norte y que nos crea las expectativas para seguir compitiendo en los dos frentes. Si juegan o no, es parte de este cargo la toma de decisiones y uno tiene que tener todo sobre la mesa para tomar las decisiones acertadas. No lo hemos visto. Lo definiremos mañana o pasado", añadió Tapia, aunque Valdivia y Paredes no entrenaron junto a sus compañeros.

En esa línea, Tapia aseguró que "yo constantemente estoy conversando con los jugadores en las diferentes circunstancias en que nos encontremos. Son jugadores de gran recorrido, no escucharlos no está bien. Pero estos tres puntos son importantísimos. Vamos a tomar las decisiones con todos los puntos a considerar, sino que por la decisión de poner a los jugadores que están en riesgo. No me complica, es una decisión que no he tomado".

Por otro lado, aún no confirma el sistema a ocupar ante los iquiqueños, ya que podría regresar la defensa con cuatro hombres: "Hemos trabajado en dos esquemas, tomaremos la decisión mañana o pasado. Podemos cambiar el sistema en nuestra parte más ofensiva, pero el mensaje para los jugadores es que hay que ganar el fin de semana. La gente, eso sí, también nos pide que ganemos el clásico con la U y que clasifiquemos en la Libertadores".

También destacó el juego de Iquique, elenco que dirige su ex ayudante Miguel Riffo, al que alabó diciendo que "traspasó bien la idea de qué es lo que quiere. Es un equipo con línea de cuatro permanente, es un equipo aguerrido, tiene buen fútbol y es cómo le gusta el fútbol a Miguel, vamos a tratar de jugar como lo hacemos siempre, aunque la altitud es un tema a considerar".