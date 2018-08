La "teoría" del Huaso Álvarez sobre los repetitivos errores arbitrales en el fútbol chileno

"Este año hubo más fallos contra nosotros que para los rivales", lanzó José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados, dos días después del empate 2-2 entre Universidad Católica y Unión La Calera en Sausalito, en el que la Franja acusó sentirse perjudicada por el cometido del árbitro Roberto Tobar. No era primera vez que en Las Condes se manifestaban en contra del desempeño referíl.

Dirigentes, cuerpo técnico y jugadores de la UC ya habían acusado perjuicios a partir de los errores de los jueces, sin embargo con el reclamo del Tati el equipo de la precordillera golpeó fuerte la mesa con el asunto arbitral. Y por ello Buljubasich recibió un apoyo total en San Carlos de Apoquindo. “No es agradable lo que está pasando, yo estoy absolutamente con lo que dijo el Tati”, expresó el capitán cruzado Cristián Álvarez.

Pero más allá de los reclamos, el Huaso dice tener una teoría sobre los repetitivos errores de los árbitros en el fútbol chileno. “Han habido errores, pero son errores generales. Yo tengo mi teoría de la situación con los árbitros, lo que pasa es que si el arbitraje no se hace profesional y los jugadores son cada vez más profesionales, cada vez son más rápidos, cada vez son más fuertes, cada vez el fútbol es mucho más intenso y el árbitro no sigue ese ritmo, se está quedando atrás”, planteó.

“Imagínate que un línea pueda correr como el Chapa Fuenzalida que es rapidísimo, no lo pilla, esa es la verdad, entonces van a seguir habiendo errores humanos”, prosiguió con su argumento el veterano futbolista, enfatizando que “para mejorar eso también vendrá una tecnología como el VAR, pero también acompañado del VAR tiene que haber una profesionalización del arbitraje de manera urgente”.

Por otro lado, el histórico cruzado descartó que el reclamo a nivel institucional de la UC predisponga a su favor el arbitraje en las venideras fechas. “No creo que se predisponga, espero que no. El club hizo sus descargos y me parece bien, de repente también hay que pegar un grito y reclamar situaciones especiales que están pasando, pero también hay que entender el contexto en el que estamos. Mi llamado es más por un tema de profesionalizar el arbitraje y que llegue la tecnología lo más rápido posible a Chile”.

Además, Álvarez remarcó que “los jugadores tenemos que colaborar absolutamente con el arbitraje, la camilla no puede entrar más a la cancha, los paramédicos deben entrar sólo si se trata de algo grave, eso me parece que debe quedar atrás, yo creo que la camilla sólo debe entrar en casos muy especiales y nosotros como jugadores tenemos que ayudar a que mejore el arbitraje”.