Alerta total en Corinthians por lesión de su capitán y líder: "Trataré de jugar contra Colo Colo"

Cássio, arquero, referente, capitán y gran figura de Corinthians, está en problemas, justo a días de la revancha ante Colo Colo por los octavos de final de la Copa Libertadores 2018 (miércoles, 21:45 horas en Arena Corinthians, Sao Paulo).

El portero se lesionó este sábado en el duelo por el Brasileirao ante Paraná, que ganaron estrechamente por 1-0 en el que utilizaron varios suplentes pensando en el compromiso contra el Cacique. El mundialista en Rusia 2018 sufrió un problema en la cadera y salió promediando el primer tiempo, encendiendo todas las alarmas en el Timao.

"Me pegué en un costado de la cadera. A pesar de su buena calidad, nuestra cancha es muy dura y tuve un golpe fuerte. Vamos a tratar de estar el miércoles. Creo que mañana (domingo) el dolor va a aumentar, pero trataremos de estar bien para el partido", dijo.

Publimetro Chile ¿Cuándo y a qué hora es la revancha de Colo Colo con Corinthians en la Copa Libertadores? Los albos tienen la ventaja en la serie ante los brasileños, luego de la victoria conseguida en el Estadio Monumental en la ida.

"El doctor lo puede explicar mejor, pero fue un golpe en la cadera, justo con el cuerpo estirado. Fue un dolor fuerte y tengo molestias para algunos movimientos, pero ya estoy recuperándome", agregó Cássio.

El técnico Osmar Loss no dio mayores detalles de la lesión: "Fue reemplazado para que no se agravara, de momento no tenemos mucha información, veremos que pasa y como evoluciona".

El que si estará es el paraguayo Angel Romero, que no jugó por sanción este sábado en el Brasileirao, pero será de la partida ante el Cacique. Los brasileños deben remontar el 0-1 de la ida en el Monumental con su público, de lo contrario los albos avanzarán a cuartos de final.