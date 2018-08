El triste retorno a Chile del Mago Jiménez en Palestino: "La pelota no quiso entrar"

Luis Jiménez volvió a jugar en Chile tras 16 años, en la derrota 1-0 de Palestino ante San Luis en La Cisterna, partido ingrato en el que el Mago jugó los segundos 45 minutos en la escuadra de Sebastián Méndez.

Tras el partido, Jiménez indicó al CDF que "me sentí bien, fue un lindo recibimiento del público, pero estoy triste por el resultado, queríamos ganar, pero la pelota no quiso entrar".

"El ambiente es muy rico en La Cisterna, es prácticamente el mismo desde cuando me fui, la gente de Palestino es muy apasionada, pero al final me voy triste por el resultado", añadió.

Del partido ante los quillotanos, el ex Inter de Milán expresó que "tuvimos el balón, ellos no crearon muchas ocasiones, jugaban directo, tuvieron un tiro e hicieron un gol en el primer tiempo. El arquero tuvo muy buenas atajadas, hicimos todo lo que podíamos, pero no pudimos".

De su estado futbolístico, el volante aseguró que "es difícil jugar después de tanto tiempo, intenté hacer lo que entrenamos en la semana, pero no es fácil, espero llegar pronto a un buen nivel, pero me falta para ser titular. Hoy tenía planeado jugar menos, pero el técnico me mando al campo antes por las circunstancias del partido".

Finalmente, Jiménez habló de los objetivos con Palestino: "No estamos tan mal en la tabla, pero queremos aspirar a más, era un partido ante el colista, lo perdimos y esperamos mejorar en lo que viene".