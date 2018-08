El lado B de Niemann: su amistad con Jarry, el nuevo Chino Ríos, Tiger Woods y su equipo de fútbol favorito

El fenómeno Joaquín Niemann da para todo, es que el joven golfista chileno es la sensación deportiva del año en el país y con 19 años se coloca como el gran nombre que llevará la bandera tricolor a los máximos eventos del PGA Tour.

En esa calidad, Niemann fue consultado en la conferencia de prensa en la que analizó su temporada de sus gustos, su relación con los otros deportistas nacionales y si se ve como el "Chino Ríos" del golf en Chile, que lleve a este deporte a ser lo que fue el tenis cuando jugaba el zurdo de Vitacura.

"He estado mucho tiempo fuera de Chile en los últimos meses y no tenía idea de lo que estaba pasando acá con mi juego. Mis papás me decían, que estaba provocando mucha expectación, que la gente seguía mis resultados y la prensa hablaba mucho de mí. Vengo para acá y me encuentro con todo esto, y es rico, lo que quiero es hacer más grande al golf", dijo Niemann cuando le preguntaron si se veía siendo una especie de Marcelo Ríos del golf en nuestro país.

Además, consultado su relación con el tenista Nicolás Jarry, a Joaking le cambia el rostro y sonríe inmediatamente, especialmente cuando se le pregunta por el último video que publicó el número uno del tenis nacional en su cuenta de Instagram, donde se le ve practicando golf y con un swing muy respetable.

"Jarry tiene muy buen swing", dijo entre risas, añadiendo que "vi que me etiquetó en el video que subió a Instagram, pero le dije que aún la falta mucho, igual a mi me falta mucho para tener su revés".

Luego, Niemann se explayó diciendo "jugaba tenis cuando era más chico, pero no era muy bueno. Lo que es cierto es que Jarry tiene mejor swing de golf que yo un revés de tenis, él juega mejor que yo. La verdad que me gusta mucho el tenis y el fútbol. Son los deportes q mas sigo".

Y en esa línea, el hoy 149º del ranking mundial de golf se confesó sobre su equipo de fútbol, ya que anteriormente en una entrevista al PGA Tour dijo que le gustaba Real Madrid: "En Chile, soy hincha de Universidad Católica", y sobre las redes sociales dijo que "cuando partí jugando en abril nunca pensé que iba a tener tantos seguidores como los que tengo ahora".

También el chileno reconoció lo que le pasa cuando enfrenta a jugadores tan emblemáticos como Tiger Woods, quien es el máximo referente del golf mundial en las últimas decádas, quien incluso calificó el juego del nacional como "impresionante" hace unos meses atrás.

"Es increíble jugar con ese tipo de jugadores, lo veía por TV cuando era más chico y ahora jugar con ellos es tremendo. Me pasó mucho con Sergio (García, jugador español), que era mi ídolo, y ahora voy comer y entreno con él, es algo increíble", añadió.

Y de sus torneos favoritos, Niemann indicó que "mis torneos favoritos es el Greenbrier, donde jugué mi primer torneo en el PGA el año pasado, fue algo muy especial y que voy a recordar toda mi vida. Luego, el Memorial donde compartí con Jack Nicklaus (el mejor golfista de la historia) y donde iba primero, siempre me voy a acordar mucho de eso".