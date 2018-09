Sebastián Carrera, el chileno candidato al hincha del año de la FIFA: "Es difícil digerir esto que está pasando"

Todavía no puede creer la relevancia mediáica que cobró esa postal en el Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso, Región de Coquimbo, en octubre del año pasado. Sebastián Carrera era el único hincha de Puerto Montt, en un sector vacío del recinto y su fanatismo fue ampliamente reconocido, tanto en medios nacionales (ver nota) como internacionales, debido a que debió recorrer 3000 kilómetros (ida y vuelta) para ver a su amado equipo. Más encima, en ese entonces los Delfines se llevaron un triunfo por 2 a 1. Un viaje que valió la pena y que aún, continúa su recorrido.

Ha pasado casi un año y la FIFA nombró a este oriundo de la Isla de Chiloé, como uno de los candidatos al Premio a la Mejor Afición (el mejor hincha del año en el fútbol). De esta forma, se transformó en el único representante nacional en esta instancia y que premia a los mejores de la temporada, sean jugadores, entrenadores e hinchas. Deberá competir por el galardón ante la hinchada de Senegal-Japón en el Mundial de Rusia 2018 y la de Perú. Asunto difícil, ya que todas fueron destacadas durante la Copa del Mundo.

"Para mí es difícil digerir esto que está pasando. La información me llegó a través de un link, así me enteré, alguien me etiquetó en una red social y ahí supe. Le dije a mi señora que me pellizque unas diez veces. Me lo tomo con un orgullo tremendo, creo que es un premio gigante a la incondicionalidad", dijo Carrera a El Gráfico Chile.

Con el pecho más inflado que una paloma, este orgulloso puertomontino por adopción, precisó que hasta el momento la FIFA no lo ha contactado al respecto, que solo se ha ido enterando por los enlaces de internet y redes sociales que le han compartido, aunque no descarta asistir a Londres, el próximo 23 de octubre, día de entrega de los premios.

Aunque sin embargo, es más importante e inmediato su amor por Puerto Montt y viajar a Calama para este fin de semana: "Este fin de semana que viene voy a Calama, porque toca jugar allá y estamos peleando el descenso. Es una situación difícil, pero estamos luchando para salir de eso y ahí estaremos presentes otra vez, alentando y apoyando al equipo", argumentó Carrera.













La soledad en las tribunas visitantes es fiel compañera

Sebastián Carrera está consciente que al ser un hincha acérrimo del club de fútbol profesional más austral del mundo, como lo son los Delfines, muchas veces el estar solo o con poca gente en las tribunas visitantes, es normal y así lo explicó: "creo que a nosotros como hinchas de este club, nos sucede en otras ocasiones. Tenemos siempre el pasaje más caro, las distancias más largas, un montón de adversidades. El Club de Deportes Puerto Montt no lleva 100 0 200 personas a estos partidos de visita, siempre acuden 2, 3, 10, 15. Son números siempre reducidos de gente, a pesar de toda la adversidad que existe".

Pero la pasión no se transa. A sus 34 años, casado, administrativo de una tienda de retail y con dos hijos, igual se las arregla para alentar donde sea a su amada camiseta albiverde. Sin duda, su esposa es el cable a tierra y principal apoyo en este sueño: "Mi señora es la incondicional, es la hincha número uno y que siempre está conmigo, la que me apoya. Es la administradora de la finanzas, la que me coordina todos los viajes, donde voy a ir, me pasa el dinero para que pueda estar bien a las partes donde voy. Mi familia me apoya harto".

Se le nota emocionado y entusiasmado con este llamamiento. Sebastián, en estricto rigor como único representante del fútbol chileno, espera contar con el apoyo de todos: "espero que la gente me pueda apoyar, saquémonos la camiseta por un rato y voten por un barrista que se ha sacado la cresta por su equipo", enfatizó.

Ya lo sabe, vote en este enlace y quizás, le eche una mano a este sacrificado barrista para que pueda acudir con la camiseta de Puerto Montt, ese próximo 23 de octubre en Londres.