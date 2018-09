Beñat opta por prescindir de Munder en su once pese a contar con cupos de extranjeros

Una constante en el segundo semestre en Universidad Católica ha sido que cada vez que falta uno de los cinco argentinos del plantel (por lo general, Germán Voboril), el joven cubano César Munder pasa a utilizar el quinto cupo de extranjero y con ello salta directo al once titular cruzado.

Pero en el duelo ante San Luis en San Carlos de Apoquindo, por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2018, no se repetirá esa figura. Si bien Voboril una vez más no estará entre los citados por lesión, esta vez el DT Beñat San José optó por prescindir del cubano en su once, aunque sí lo incluyó entre los convocados.

Más allá del asunto reglamentario de los cupos de extranjeros, Munder se venía afianzando en el equipo titular. De hecho, jugó los últimos cuatro encuentros de la UC desde el pitazo inicial: tres de ellos como puntero izquierdo y el otro como extremo por el costado derecho.

Sin embargo, ante San Luis arrancará como suplente, ya que Beñat se decantó por Diego Rojas como volante por la izquierda, quien conformará la línea ofensiva de la mitad de la cancha junto a José Pedro Fuenzalida (extremo por derecha) y Diego Buonanotte (enganche).

Diego Rojas le ganó a César Munder el puesto de volante por la izquierda en la UC / Foto: Photosport

Desde el plantel valoran la explosiva aparición que ha tenido en este 2018 el promisorio cubano de 18 años, pero también ponen mesura. "César es un gran jugador, un proyecto a futuro muy bueno. A su corta edad ha demostrado que tiene grandes capacidades para jugar en el primer equipo, pero obviamente que le faltan cosas, lo que es propio de su juventud", comentó el atacante Sebastián Sáez sobre el futbolista que en diciembre concretaría su proceso de nacionalización.

En el resto del equipo, el cuerpo técnico no introdujo mayores cambios. Las bajas obligadas por lesión del central Branco Ampuero y del lateral Voboril serán cubiertas por Benjamín Kuscevic y Cristián Álvarez, respectivamente.

De dicha forma, para el duelo que se jugará este sábado desde las 20:00 en San Carlos de Apoquindo, la UC formará con Matías Dituro; Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, Kuscevic, Álvarez; Ignacio Saavedra, Luciano Aued; Fuenzalida, Buonanotte, Rojas; y Sáez.