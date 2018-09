¡Grande Sir Alex! El emotivo regreso de Ferguson a Old Trafford tras ser operado de un derrame cerebral

Sir Alex Ferguson regresó a Old Trafford por primera vez desde la cirugía de emergencia por un derrame cerebral a la que fue sometido en mayo y presenció el partido del Manchester United de Alexis Sánchez ante Wolverhampton el sábado en la Premier League inglesa.

Ferguson dirigió durante casi 27 años al United antes de retirarse en 2013 como el técnico más laureado en la historia del fútbol británico.

El escocés de 76 años recibió una emotiva aclamación por parte de los hinchas cuando llegó para sentarse en la tribuna. Ferguson sonrió radiante y levantó las manos para saludar a la afición.

“Ha sido una larga odisea pero sigo mejorando, cumplo con lo que me dice mi hijo y con las instrucciones que me dan los doctores”, dijo Ferguson previo al partido.

“Estoy algo nervioso… quizás un poco tenso debido a que el último partido fue ante Arsenal en abril. Es lindo poder volver a la cancha y será bastante emotivo para mí cuando el partido se ponga en marcha”, dijo el histórico Ferguson, quien permaneció en cuidados intensivos durante varios días en el hospital Salford.

El ex técnico consiguió 38 trofeos durante su trayectoria como entrenador del United, coronándose dos veces en la Champions League y otras 13 en la Premier. También ganó la Copa de la FA en cinco oportunidades.

Sir Alex Ferguson raises his fist in the air in his first public appearance since suffering a brain haemorrhage. Goosebumps. #mufc pic.twitter.com/1TRxdcJn9L

— United Xtra (@utdxtra) September 22, 2018