Sporting Cristal avisa a Colo Colo por Salas: "Tenemos contrato vigente con Mario y un proyecto importante junto a él"

Sorpresa ha causado en Perú la información publicada este lunes por El Gráfico Chile respecto al interés de Colo Colo de repatriar a Mario Salas, ante el difícil escenario que presenta la continuidad de Héctor Tapia en el Monumental.

El Comandante es el entrenador del momento en tierras incaicas gracias a los dos títulos que suma este año en el Sporting Cristal, club con el que tiene un vínculo contractual hasta el 2019.

Por ello, en la institución limeña no quieren que se vaya por nada del mundo, pues lo tienen muy bien calificado en estos primeros meses al mando del equipo.

"Nosotros tenemos contrato vigente con Mario y un proyecto importante junto a él y a su cuerpo técnico", advierte Alfonso García-Miró, gerente de fútbol de la Máquina Celeste.

El directivo explica que el ex DT de Universidad Católica está evaluado "de la mejor manera" y que "cumple perfectamente con el perfil de director técnico del Sporting Cristal".

"Tanto en la gestión como en el modelo de juego y, sobre todo, en materia personal", destaca el dirigente en contacto con El Gráfico Chile.

Desde suelo peruano cuentan que podría existir una cláusula establecida por la UC para que el viñamarino no pueda regresar a nuestro país a otro cuadro que no sea el precordillerano, pero García-Miró no se da por enterado.

"No sé qué tipo de cláusula es ésa", cierra.