Pellegrini olvida sus diferencias y defiende a Mourinho: "Es un técnico top, tuvo una carrera brillante"

Manuel Pellegrini se medirá nuevamente contra José Mourinho en la Premier League, un duelo que ha tenido de todo y que este sábado (8:30 horas de Chile) tendrá nuevo capítulo cuando se enfrenten West Ham United y Manchester United.

Y pese a esa rivalidad, Pellegrini dejó atrás las diferencias con el portugués y alabó a su colega: "Toda la gente cambia con los años, es imposible ser la misma persona que hace 15 años. Creo que José sigue siendo un técnico top. Ha tenido una carrera brillante, pero todos tienen momentos buenos y malos en una temporada".

En esa conferencia de prensa, el chileno entendió a Mourinho en su lucha con Paul Pogba, que se ha llevado toda la atención del medio inglés en los últimos días. "Quizás no es tan difícil manejar jugadores importantes, porque por eso son grandes jugadores. No sólo por sus cualidades técnicas o físicas, sino como personas. A veces son jóvenes y tienen diferentes personalidades", dijo.

Asimismo, el Ingeniero expresó que "nosotros como entrenadores debemos intentar encontrar la mejor manera para que se comprometan con tu proyecto y todos los técnicos tienen formas distintas".

"Marko is 💯% fit for tomorrow" 🙏 pic.twitter.com/sfHE1LxM64 — West Ham United (@WestHamUtd) September 28, 2018

También destacó la recuperación de su figura Marko Arnautovic, quien estaba lesionado, pero que está disponible para el duelo ante el United, que es muy importante para remontar posiciones en la tabla.

"Marko (Arnautovic) está bien, trabajó los últimos tres días con el equipo, así que creo que está 100% listo para poder jugar este sábado, va a estar considerado", sentenció.

Finalmente, Pellegrini habló de su figura joven Declan Rice, que no ha renovado su contrato con el club por diferencias económicos. En ese tema, el chileno afirmó que "Declan creo que debe continuar teniendo buenas actuaciones, sin pensar en más o menos dinero en este momento. Nadie en el club es estúpido, ya no es un niño y no creo que tenga problemas con su contrato en el futuro".