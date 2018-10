Ni Mourinho se entiende en el United tras empatar con Valencia: "No es un buen resultado, pero tampoco es malo"

José Mourinho no pasa su mejor momento en Manchester United y de hecho este martes con el empate 0-0 ante Valencia en la Champions League, acumuló cuatro partidos sin ganar en casa en todas las competiciones por primera vez en su carrera.

El portugués lamentó el resultado, pero aún así fue honesto al reconocer que hubo avances en el juego de su escuadra, en comparación a los últimos duelos donde no pudo ganar.

"Estoy contento por el esfuerzo, pero no con el resultado. No es un resultado ni bueno ni malo. Nuestros delanteros no están pasando su mejor momento de confianza ni de nivel individual, por lo que no es un mal resultado", dijo en conferencia de prensa.

Además, recordó el problema que los retrasó antes del partido: "Nos ha costado 75 minutos en llegar del hotel al estadio. Hubo un problema con el autobús. Normalmente 30 minutos son necesarios. La policía se negó a acompañarnos con escolta. UEFA entendió la situación muy bien y el árbitro nos permitió empezar cinco minutos antes".

También señaló que "es difícil para mí decir lo que pienso porque recibiré más críticas de la prensa. Cuando el año quedamos segundos dije que fue una gran temporada, fuimos segundos en la Premier League y en la FA Cup, para mi fue una temporada fenomenal. Los jugadores intentaron, subieron su nivel de esfuerzo y de intensidad, eso me deja tranquilo".

Eso sí, criticó que "en algunas posiciones cruciales de la fase constructiva del juego no tenemos la calidad necesaria ni la técnica para construir jugadas desde la defensa, eso me preocupa".

Finalmente, sobre las duras críticas de Paul Scholes, que dijo que Mourinho está dejando en vergüenza al club, expresó que "no me interesa hablar. Este es un país libre con libertad de expresión. Es una democracia. Es un país libre, los hinchas tienen derecho a dar su opinión. Son cosas difíciles para mi, tienen razones suficientes para criticarme".