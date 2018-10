Valverde habló del supuesto enojo de Vidal: "No sé si estará enfadado por el partido o por un accidente doméstico"

Después del triunfo 4-2 de Barcelona como visita sobre el Tottenham Hotspur, por la fase de grupos de la Champions League, la prensa catalana comenzó a especular con un posible enojo por parte del chileno Arturo Vidal respecto a su falta de continuidad en el cuadro culé.

El detonante de la especulación fue un emoticón con una cara de enfado que publicó Vidal en Instagram minutos depsués de la victoria sobre los Spurs en Inglaterra. Incluso Ivan Rakitic respaldó el posible enojo del chileno, afirmando que eso mostraba su ambición por triunfar en el Barça.

La publicación de Vidal que desató la especulación / Foto: Captura Instagram

Sobre aquello se le preguntó este sábado al DT Ernesto Valverde en conferencia de prensa. "No sé lo que pondrán los jugadores en sus redes sociales, pero a mí no me ha dicho nada. No sé si estará enfadado por el partido o por un accidente doméstico. No lo sé", respondió el técnico.

Mañana domingo el chileno tendrá una nueva oportunidad de seguir sumando minutos en Barcelona, ya que a partir de las 15:45 (hora chilena), el equipo catalán visitará al Valencia por la fecha 8 de la Liga y el formado en Colo Colo forma parte de la lista de citados de Valverde.