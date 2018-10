Ampuero está listo para retomar protagonismo en la UC: "Todo está en la cabeza"

Branco Ampuero ha sido uno de los pilares de la buena campaña de Universidad Católica en el Campeonato Nacional 2018, sobre todo en materia defensiva. Sin embargo, las lesiones han mermado la participación del ex Antofagasta, sobre todo durante septiembre, mes que se lo perdió por completo a raíz de un desgarro de bíceps femoral. Ahora, tras superar las molestias, volvió ante Huachipato sumando unos minutos, y en el crucial duelo ante la Universidad de Concepción retomará su lugar en la titularidad de la UC.

Ante ello, el defensor afirmó que "en lo físico me siento perfecto, creo que me falta un poquito ponerme a punto en trabajos con balón, hacer un poco más de fútbol, pero pienso que todo está en la cabeza, está todo para desarrollarme de la mejor manera. Como defensa central estoy muy contento de estar en Católica y esperando rendir al máximo la semana que viene".

Ampuero se lesionó ante Audax Italiano en La Florida (26/08) y fue baja en la UC por 5 semanas / Foto: Photosport

El sábado 20 de octubre, la UC recibirá en San Carlos de Apoquindo al Campanil en un choque que enfrentará a los líderes del Campeonato con su más cercano escolta. En dicho partido, tendrá la misión de liderar una mermada zaga cruzada, la que no contará con los fijos Raimundo Rebolledo y Germán Lanaro por suspensión, y además presentar la baja del experimentado Cristián Álvarez por lesión.

Ampuero, Benjamín Kuscevic, Stefano Magnasco y Germán Voboril, hasta el momento, son los únicos defensas que Beñat San José tiene a plena disposición para el enfrentamiento ante Universidad de Concepción, duelo que concentra toda la atención cruzada según el "5" de la Franja. "Es en lo que estamos pensando todos pero sin volvernos locos, no pensamos ni en las fechas que quedan, ni levantar la copa, ni nada, sólo en la U de Concepción el próximo sábado y en ganar esos tres puntos".

"Ambiente perfecto"

Ante la presión que significa el cierre del año para la UC, Ampuero afirmó que "el ambiente está perfecto, el equipo está muy bien, lamentablemente se sufrió un traspié con Huachipato que nadie lo esperaba. Hemos tenido varios empates, pero nos hemos mantenido arriba casi todo el año, ese es un plus tanto anímico como futbolístico que nos permite afrontar los partidos de otra manera. Obviamente en estas últimas fechas tenemos que dar el cien para poder quedarnos con los puntos, empezando con la U de Concepción".

Sobre el cierre del Campeonato, Ampuero sostuvo que "va a ser complicado, estamos nosotros, la Universidad de Concepción, Antofagasta y también la U, que matemáticamente tiene posibilidades. Va a ser un final de torneo muy atractivo para todos y cada partido va a depender tanto de lo mental como de lo futbolístico".

En otro aspecto, en plena fecha FIFA, el zaguero cuyo pase pertenece a Deportes Antofagasta habló de sus opciones en la Roja, en la que debutó con Juan Antonio Pizzi en la China Cup 2017 y en la que dijo presente en el primer microciclo de Reinaldo Rueda. "No se ha dado ninguna instancia, si no se ha dado es porque todavía no hago los méritos suficientes para estar en la Roja", expresó.