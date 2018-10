Uno a uno de Chile ante Perú en Miami: Un equipo totalmente superado y perdido en todas las facetas

Revisa el rendimiento de los jugadores de la Selección chilena en el amistoso ante Perú, que se jugó este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, en una nueva prueba de la era Reinaldo Rueda en la Roja, que terminó muy mal con un contundente 3-0 en contra.

Fernando de Paul: El Tuto debutó en la Roja y tuvo una jornada muy ingrata. Tuvo buenas atajadas, pero también pudo hacer algo más en los dos primeros goles peruanos, donde se vio un tanto flojo.

Mauricio Isla: Desbordado por la velocidad de los peruanos, no pudo hacer pie en Miami. En ataque se proyectó poco y nada, siendo uno de los llamados a desnivelar en territorio rival, pero no lo hizo, especialmente en el segundo tiempo.

Enzo Roco: Cumplía un buen partido, pero tuvo la mala fortuna de anotar un autogol. Luego cayó en el desconcierto del equipo y perdió las marcas con facilidad, su partido más bajo en la era Rueda.

Guillermo Maripán: El único rescatable del fondo, aunque eso no califica para ser destacado, porque se vio muy lento con la velocidad de los peruanos, que lo encaraban fácil.

Eugenio Mena: Perdió casi todas con Carrillo por la derecha, además se vio muy complicado por la aparición de Advíncula. Mostró muy poco de lo que venía haciendo en Racing, en lo que fue su primer partido con Rueda en la banca.

Gary Medel: Pobre partido del Pitbull, le cuesta mucho en el mediocampo, con la pelota le cuesta mucho y eso lo siente el equipo, que carece de una primera salida limpia desde el fondo. En la refriega cumple, pero en la zona medular se necesita otro nombre con más criterio con el balón.

Arturo Vidal: En lo suyo, siempre batallando y luchando, corriendo por todos los sectores del campo. Pero, no fue efectivo, le costó conectarse con Medel y Fernández, y parecía que no encontraba su lugar en la cancha. Si él no rinde, Chile lo siente mucho.

Matías Fernández: Discreto su retorno a la Roja. Jugó los 90', pero no fue gravitante, se vio lento y sin chispa. Además, fue presa fácil de la fuerte zona media peruana, que lo desbordó con su vértigo. Sus pases no fueron trascendentes y no justificó su convocatoria.

Ángelo Sagal: No se encontró en Miami, ocupó ambas bandas y llevó poco peligro. La única clara que tuvo fue un zurdazo bajo que atajó Gallese, más que eso hubo muy poco del delantero de Pachuca.

Nicolás Castillo: Sigue sin encontrar el rumbo en la Roja, aunque en su defensa hay que decir que no viene con ritmo tras una lesión en Benfica. Tuvo una ocasión clara y no pudo definir, luego fue reemplazado en el arranque del segundo tiempo.

Junior Fernandes: Al igual que Sagal, mucho recorrido por las dos bandas, pero muy poco efectivo. Colaboró mucho en la recuperación de la pelota y presionaba bien en la salida de Perú, sin embargo en la fase ofensiva no tuvo ninguna injerencia.

Víctor Dávila (60'): Entró por Sagal y prácticamente no fue factor ni demostró lo que hace en Necaxa. Tuvo un par de remates, pero no provocó mayor peligro.

Ignacio Jeraldino (60'): Reemplazó a Castillo y cometió un error garrafal en el autogol de Roco. Más allá, no tuvo protagonismo.

Ángelo Henríquez (67'): Ingresó por Fernandes y ni se vio.

Lorenzo Reyes (82'): Suplió a Medel sobre el final para refrescar el mediocampo.