Vidal tras el desastre ante Perú: "No hay que dramatizar tanto, no nos estábamos jugando la vida"

Pese a lo abultado del marcador y al pobre desempeño futbolístico que exhibió Chile, el mediocampista Arturo Vidal le restó dramatismo a la derrota 3-0 que sufrió la Roja ante Perú en el Hard Rock Stadium de Miami.

En diálogo con la transmisión oficial tras el pitazo final, al Rey se le preguntó si era dolorosa la caída sufrida ante los incaicos, ante lo que respondió: "¿por qué doloroso? No hay que dramatizar tanto, no nos estábamos jugando la vida, no es un campeonato, es un amistoso".

"No nos estamos jugando tanto, claramente tenemos que mejorar mucho, pero esto continúa. Nosotros antes de venir y salir campeones en Estados Unidos (Copa América Centenario 2016) perdimos con Jamaica y varios nos dieron por muertos, pero salimos campeones", continuó.

Arturo Vidal tuvo un partido con muy poca claridad ante Perú en Miami / Foto: Agencia UNO

Más allá de la goleada sufrida ante Perú, el futbolista que milita en Barcelona remarcó que "esto es un proceso, tenemos que seguir mejorando. Han cambiado muchos jugadores, pero estamos tranquilos, claramente tenemos que mejorar".

"Estamos jugando con muchos jugadores jóvenes que nos van a ayudar mucho a futuro. Está claro que se tiene que mejorar", insistió.

En lo específico sobre lo sucedido ante Perú en el Hard Rock Stadium, Vidal reconoció que "perdimos en todos los aspectos y por eso nos ganaron 3 a 0. Es difícil jugar en una cancha así, con el clima y todo, pero vamos a seguir mejorando. Estamos tranquilos".