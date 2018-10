Gary Medel le advierte a los jóvenes de la Roja: "No puede ser que vengan a pasear a la Selección"

Gary Medel roncó fuerte tras la dolorosa derrota 3-0 que sufrió Chile ante Perú en el Hard Rock Stadium de Miami. El capitán de la Roja lanzó una contundente advertencia a los jóvenes jugadores que se vienen integrando al plantel de la Selección, en el marco del proceso de recambio que busca llevar a cabo el DT Reinaldo Rueda.

"Hoy Perú hizo un gran partido, nosotros veníamos haciendo las cosas bien, hay mucho chico nuevo que se tiene que adaptar bien y rápido, no puede ser que vengan a pasear a la Selección, el que viene a la Selección tiene que dar el cien, el que viene acá tiene que dar siempre lo máximo y ganar cosas", declaró el Pitbull en zona mixta.

Consultado si los líderes del camarín le han manifestado de frente aquella situación a los más jóvenes del equipo, el volante de Besiktas sostuvo que "ellos saben la posición que tenemos nosotros los más grandes, ellos saben que se tienen que adaptar rápido al grupo, porque perder no está en nuestro pensamiento".

A Medel también se le preguntó si es que se extraña a viejos compañeros que formaron parte de la Generación Dorada de la Roja y que hoy en día no son considerados por Rueda. "Siempre se echa de menos a nuestros compañeros, hicieron cosas grandes, pero yo no soy el técnico para decidir quien está y quién no", contestó.

En específico sobre la derrota sufrida ante Perú, el formado en la UC manifestó que "la gente está dolida y más nosotros. Somos nosotros los que sufrimos dentro del campo. Nos pasó la cuenta el calor y la humedad, Perú hizo un gran partido, nos sobrepasó en todos los ámbitos. Hay que sacar lo mejor de esto".

Además, recalcó que "siempre hay que preocuparse, perder no es lo de nosotros, pero estamos en un proceso nuevo, hay que adaptarse rápido, mirar hacia el futuro, trabajar y trabajar", agregando que "obviamente hay que replantearse, cuando las cosas salen mal eso lo ve el técnico".