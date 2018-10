Nico Castillo tras acabar con su mala racha en la Roja: "Si no pude hacer goles antes fue por diferentes factores"

Pasaron 497 minutos para que Nicolás Castillo volviera a marcar un gol por la Roja. Después de varias jornadas sin poder ratificar su buen nivel en clubes jugando por la Selección, este martes el delantero que milita en Benfica de Portugal se vistió de héroe al anotar el gol con el que Chile venció 1-0 a México en Querétaro.

"Muy contento por todo lo que había trabajado, por todo lo que había intentado que es hacer goles. Feliz porque se dio hoy un triunfo histórico (segundo sobre México de visita) y porque me llena de confianza para lo que viene", expresó sobre su anotación el atacante surgido en Universidad Católica, en conversación con la transmisión oficial de Chilevisión.

"Obviamente que siempre el hacer goles a un delantero lo motiva mucho, aumenta la confianza. Espero que pueda seguir así", manifestó el futbolista de 25 años, agregando que "si no pude hacer goles antes fue por diferentes factores. Me quedo tranquilo con lo que me dice el cuerpo técnico que lo estoy haciendo bien".

El momento en que Nico Castillo anota el gol para Chile ante México en Querétaro / Foto: Agencia UNO

Cabe destacar que ante México en el estadio Corregidora, Castillo ingresó a los 78' por Ángelo Sagal y a los 89' marcó el único gol del encuentro al capturar un rebote que dio el arquero Hugo González, después de un potente disparo que él mismo había hecho desde fuera del área.

El gol ante los aztecas es el segundo del renquino en 16 partidos jugados por la Roja adulta. Previamente había anotado en la caída 2-1 ante Jamaica en Sausalito (27/05/16), en un amistoso de preparación rumbo a la Copa América Centenario de Estadios Unidos.