La trastienda más feliz del año en la UC tuvo sabor a revancha para Bolados y Vilches

Universidad Católica venció a la Universidad de Concepción por 1-0 y dio un paso clave rumbo al título del Campeonato Nacional 2018, en una jornada llena de emociones en San Carlos de Apoquindo, la que analizamos en nuestra trastienda.

Pifias y aplausos para Bolados y Vilches

Rara vez la hinchada local se da el gusto de pifiar a un jugador de sus propias filas. Pero ese fue el caso de Andrés Vilches y Marcos Bolados en Universidad Católica quienes recibieron una bulliciosa silbatina cuando el locutor del partido anunció la formación de Los Cruzados por el altoparlante en San Carlos de Apoquindo. Y es que el rendimiento de los dos ex colocolinos durante la temporada tiene disconformes a los hinchas de la franja. Dos horas después ambos se irían entre aplausos.

Munder será chileno

Ya hay fecha para que el delantero cubano de Universidad Católica, César Munder, inicie los trámites para obtener la nacionalización chilena: el próximo 28 de diciembre. El joven atacante de 18 años, que no fue citado por Beñat San José para el duelo ante los penquistas pero que sumó minutos en la juvenil de los Cruzados, obtendrá la cédula nacional y de esa forma podría ser considerado por Héctor Robles para la selección Sub 20 que en enero disputará el Sudamericano de la categoría en nuestro país.

Visita ilustre

Darío Bottinelli fue una de las visitas ilustres que tuvo el duelo entre universitarios. El Pollo presenció en primera fila el choque entre el puntero y el sublíder, dando muestra de que no olvida su pasado en la precordillera donde fue referente hace unos años. El argentino aprovechó de ir a San Carlos de Apoquindo luego que no fuera considerado por Juan José Ribera para el duelo que su equipo actual Audax Italiano sostendrá ante Antofagasta este domingo en el Calvo y Bascuñán.

Insólito: La UC arrancó con diez

Un hecho bastante insólito ocurrió en el inicio del segundo tiempo, luego que la Católica arrancara el complemento con diez jugadores ¿la razón? El fuerte cabezazo que protagonizó José Pedro Fuenzalida en el primer lapso, el que le ocasionó un corte y lo obligó a usar un vendaje, provocó que el Chapa recibiera atención médica, por lo que al árbitro Eduardo Gamboa no le quedó otra que arrancar la última mitad con 21 jugadores en cancha, generando la sorpresa entre los hinchas. El lateral cruzado eso sí, volvió al campo apenas un minuto después.

Un grito que puede ser de campeón / Photosport

La camiseta de la suerte

Muchos hinchas quedaron sorprendidos con la camiseta rosada que utilizó la UC en el triunfo ante la U. de Conce, y es que los de Beñat San José su sumaron al igual que varios equipos del mundo para la concientización en la prevención del cáncer de mamas, durante el mes de campaña contra la cruel enfermedad. Esta vez, la rosada les trajo suerte a los Cruzados que son más punteros que nunca del Campeonato Nacional.

La noche de rabia de Bozán

Bastante mal lo pasó el técnico de Universidad Católica, Francisco Bozán durante el duelo en San Carlos de Apoquindo. El técnico del Campanil comenzó a pasar rabias con sus pupilos que se vieron sobrepasado por los cruzados en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo, el DT descargó su furia contra los cobros de Eduardo Gamboa, hasta que bien entrado el segundo tiempo se fue expulsado por tratar de apurar un balón en un lateral. Noche para el olvido del entrenador del Campanil.

El fuerte lienzo contra las entradas

En la incesante campaña de los hinchas de la UC contra Cruzados SADP por bajar el precio de las entradas, un llamativo lienzo con un fuerte mensaje no pasó desapercibido en San Carlos de Apoquindo. En la tribuna mecano del sector Alberto Foullioux se pudo ver un "paño" que decía "1 entrada = 32 toallitas = 4 menstruaciones #BajenLasEntradas". Los hinchas siguen en pie de guerra contra la concesionaria.

"Lo grité como un hincha"

Felicidad total era la que embargaba a Cristián Álvarez tras el angustiante triunfo por la mínima ante el Campanil. El Huaso que no estuvo citado por Beñat San José no escondió su alegría por el 1-0 que acerca a los de la Franja al título. "Estoy muy feliz, grité con todo el gol y más lo grité como hincha porque fue con suspenso. Estoy muy contento por Andrés (Vilches) porque no venía jugado y hoy lo hizo muy bien", declaró el referente del camarín cruzado.