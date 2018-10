Real Madrid es un caos: Sergio Ramos agarró a pelotazos a un juvenil en el entrenamiento

Real Madrid atraviesa su peor momento en varios años, llegando a cinco partidos sin ganar entre Liga y Champions, ubicado séptimo en el torneo español, las aguas no están muy tranquilas en la capital española con el campeón de Europa.

Y esto quedó reflejado este lunes, durante la práctica del equipo en el complejo de Valdebebas, cuando el elenco del cuestionado Julen Lopetegui entrenaba para el partido del martes por la Champions League ante Viktoria Plzen de República Checa.

En un ejercicio matinal, el juvenil Reguilón golpeó al capitán Sergio Ramos de manera casual, sin embargo el referente del equipo se lo tomó mal y le tiró dos pelotazos con mucha bronca.

Tras el primer golpe, Ramos fue sobre Reguilón haciendo un gesto de reprobación, mientras que canterano se iba del lugar muy triste. El defensor no se quedó allí y luego tomó otro balón y volvió a disparar en su contra, tras lo cual llegaron varios jugadores a calmarlos.

Sergio Ramos se enfada con el joven Reguilón y le da dos balonazos.



El mensaje de Ramos

Tras lo ocurrido, que provocó gran conmoción en España, Sergio Ramos se disculpó con su compañero con un mensaje en las redes sociales, intentando calmar los ánimos en Madrid.

"Aunque no les parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa. Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos Sergio Reguilón, y a por el partido de mañana", dijo Ramos.

#HalaMadrid

Y no sólo eso, el mismo Reguilón siguió el camino de Ramos y también aceptó las disculpas en las redes sociales, para evitar mayores inconvenientes: "Siempre con mi equipo y con mi capitán, a por la victoria mañana", dijo.

