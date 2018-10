Lopetegui no se va del Real Madrid, por ahora: "Estará en la banca ante Barcelona, como es normal"

Por ahora Julen Lopetegui sigue como técnico del Real Madrid. El entrenador español, duramente cuestionado por los malos resultados (cinco partidos seguidos sin ganar), tomó aire con el triunfo por 2-1 de los merengues sobre Viktoria Plzen de República Checa en la tercera jornada de la fase de grupos en la UEFA Champions League.

Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, dijo tras el triunfo en el Santiago Bernabéu que "Lopetegui se sentará con normalidad absoluta en el banquillo del Camp Nou", cuando los blancos se midan en el clásico ante Barcelona por la Liga española.

"Sí, sí, con normalidad absoluta. Hay que preparar bien ese partido. Sabemos de las dificultades de este tipo de partidos. En este tipo de situaciones es importante mantener la calma, estar unidos y confiar en los jugadores, que los tenemos muy buenos", añadió el ex goleador a Movistar+ en España.

Y sobre la continuidad del ex seleccionador de España, expresó que "esto de verdad que lo vivimos con normalidad. Esto es el fútbol, es cierto que escuchamos rumores, pero vamos con confianza al Camp Nou, conscientes de las dificultades y esperando que el equipo ofrezca un buen partido, pero pero con normalidad".

Lopetegui no se mueve

Luego en confrencia de prensa, el mismo Lopetegui no se dio por aludido de las palabras de Butragueño y se remitió a decir que "no es para mí esa pregunta, estoy convencido de que sí y estamos pensando en preparar el partido del domingo, que es muy importante e iremos con mucha ambición".

"Me queda muy lejos a todo lo que me hablas (sobre su futuro). Lo importante es haber ganado el partido de hoy, las dinámicas no se cambian de un día para otro, sin hacer un partido brillantísimo, pero el fútbol es así y tenemos que ir ganando más tranquilidad para lo que viene", sentenció.