Herrera acusa el mal clima en la U y pone en duda la continuidad de Kudelka: "Para él es difícil continuar así"

"Pienso que Carlos Heller tiene las mejores intenciones para la U, pero muchas veces a sus asesores no sé qué mierda les pasa por la cabeza, te juro. Puta, me enojo y pierdo el hilo, así de rabia me dan los hueones. A la postre uno se agota", palabras de un enfadado Johnny Herrera que ayer miércoles salieron a la luz al ser publicada una entrevista que concedió a The Clinic. En dicha conversación el capitán de la Universidad de Chile planteó parte de sus fuertes cuestionamientos hacia la administración de Azul Azul.

Y claro, en la tarde de ayer miércoles, el ídolo azul profundizaría sus críticas hacia la concesionaria que preside Carlos Heller. En el lanzamiento de unos guantes personalizados, el arquero de 37 años continuó con sus descargos, en los que acusó el mal clima que se ha vivido durante el segundo semestre de 2018 en la U. Y justamente por ello el veterano futbolista puso en duda la continuidad del director técnico Frank Kudelka.

"Imagínate en qué condiciones llegó este técnico y con todo lo que se encontró. Obviamente para él es difícil continuar así, y más cuando se ha desatado por el propio entorno del club", expresó Herrera, en declaraciones que reproduce El Mercurio.

Johnny Herrera confía en las buenas intenciones de Carlos Heller en la U / Foto: Agencia UNO

El oriundo de Angol apunta a las continuas filtraciones hacia la prensa como uno de los elementos que tiene agotado a Kudelka y a su staff. "Muchas veces las cosas que salen, a través de sus fuentes y que solo nosotros sabemos, son verdaderas. Pareciera que esas mismas fuentes, que son amigos del directorio o del plantel, quieran socavar al club y eso provoca un desgaste general que no solo hacen cuestionarse al técnico, sino que a todos nosotros. No tengo el secreto de cómo no filtrar las cosas", apuntó.

En cuanto a su continuidad en la U, el meta que termina contrato en diciembre del próximo año, manifestó que "falta harto para el 2019. Muchas veces me han querido retirar, me he cuestionado la continuidad por lesiones, pero hoy estoy bien, sano, fuerte y estando bien no tengo problemas en seguir. Uno se cansa un poquito, pero hay pilas".

En relación con lo anterior, el multicampeón con el equipo azul admitió que "es duro cuando uno debe asumir tantas cosas, con críticas que apuntan a los más grandes del plantel y por cosas injustificadas, que se achacan a los jugadores. nos echan la culpa de las cosas que pasan en el club. Por eso hay un descontento general no sólo de uno, también del cuerpo técnico".

Pinilla, Hoyos, Becaccece

Más allá de la situación actual, Johnny Herrera remarcó sus críticas hacia Azul Azul, aunque excluyó de sus cuestionamientos al presidente de la concesionaria Carlos Heller. "No lo niego ni lo escondo, lo digo siempre; critiqué la salida de Pinilla, la del profe Guillermo (Hoyos) o la contratación de Becaccece, por cómo se hizo", dijo.

"Son situaciones que implican un desgaste para personas como el presidente, que se lleva el peso. Sin conocerlo tanto, lo encuentro honesto, es un hincha del club y por ende comparto muchos de sus pensamientos, pero muchas veces la gente que lo rodea no es la adecuada y obviamente lo lleva a tomar malas decisiones", continuó, agregando que "es la gente que está a cargo del club la que desata, la que toma las decisiones que muchas veces no son las correctas. En la U hay como ocho gerentes".

"Por ejemplo, el problema con Mauricio (Pinilla) se lo hice ver al directorio. La U para mí es como una familia. Si ese mismo problema se hubiese suscitado estando Mauricio y todos los entes, con una buena conservación se solucionaba todo, pero hoy están en tribunales por algo tan menor, que tenía solución", remató.