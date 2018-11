Aued descarta pelea con Beñat en la UC: "Es una barbaridad, es porque molesta ver a Católica allá arriba"

El volante de Universidad Católica, Luciano Aued, sacó la voz tras el empate 1-1 ante Deportes Antofagasta en el estadio Calvo y Bascuñán, y de paso cerró la polémica en torno a Beñat San José, donde supuestamente el jugador habría tenido un encontrón con su entrenador.

"Es una pavada, me siento mal porque se ha dicho una barbaridad. Nunca en mi carrera he tenido un incidente de este tipo, es una barbaridad", dijo el argentino tras al partido a CDF.

Luego, agregó con algo de molestia, una frase recurrente entre los futbolistas y de índole muy tribunera: "Parece que molesta ver a Católica allá arriba", en una frase que ya había usado en el pasado.

Además, Aued aclaró que no tuvo problema alguno con el vasco y que lo único que hablaron fue por el uso de una máscara: "Lo único que hablamos fue que si podía jugar con la máscara o no. Lamentablemente hay que aclararlo, cómo no saben ni entienden de fútbol (la prensa), tienen que crear estas polémicas".

Por otro lado, el volante analizó el partido ante los Pumas, quienes se vieron sorprendidos ante el gol de camarín que les hicieron los Pumas: "Entramos desconcentrados, es un cancha muy difícil (…) Es un déficit que tenemos de visita. Tampoco perdimos que es lo importante", puntualizó.