Beñat descarta pelea con Aued y blinda al plantel de la UC: "No nos afecta lo que digan, el grupo está muy bien"

El entrenador de Universidad Católica, Beñat San José, destacó la igualdad 1-1 que consiguió la UC ante Antofagasta en el norte que los mantiene con la primera opción de ser campeones.

Sin embargo, el español salió al paso de la supuesta pelea que tuvo con el argentino Luciano Aued, antes del duelo en el Calvo y Bascuñán, un hecho que fue descartado por el argentino y que el DT no dio mayor importancia.

"Con Aued tengo una buena relación. Uno de mis métodos es hablar de manera grupal y también de manera individual. Hablamos sobre cosas nuestras y sobre cómo iba a jugar, también por la máscara que tenía que usar", expresó.

En esa línea, dijo que "no se si querrán desestabilizarnos, es algo que no nos afecta lo que digan, es una situación que no es agradable. Yo tengo una gran relación humana con Aued, con todos ellos. Yo no pienso que haya mal intención, yo considero que las fuentes deben ser con nombre y apellido".

"Luciano ha jugado un gran partido, nos ha dado un susto al principio por un choque, pero ha jugado un partidazo, pese a haber tenido una cirugía hace unos días. Da gusto tener jugadores como él, es muy profesional, estoy orgulloso del equipo que tengo. No nos afecta lo que se diga porque el grupo está muy enfocado, seguimos bien, el grupo está muy bien", añadió.

Además, Beñat valoró el resultado en Antofagasta, indicando que "sumar de visita en una cancha donde a todos les ha costado, con un rival que está haciendo una muy buena temporada, es positivo. Es un punto que suma, creo que ha sido justo el empate. Ellos nos han hecho daño, no es fácil jugar acá en esta cancha, los jugadores mostraron carácter y equilibrio".

"Nos costó adaptarnos a las circunstancias ante un equipo que la tiene muy clara, sufrimos, pero después cuando tuvimos el balón, generamos ocasiones. En el segundo tiempo hicimos méritos, pero al final nos costó. Notamos el cansancio, al final el punto suma porque sigue dependiendo de nosotros", expresó.

Finalmente, dijo que "no nos ponemos nerviosos, siempre hemos estado arriba en todo el torneo, es complicado hacerlo. Hay que pelear hasta el final, no nos interesa el que venga atrás, seguimos igual, los respetamos a todos".