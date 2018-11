Rodrigo Holgado: El delantero que llevó a Coquimbo a ser el equipo más goleador de la B

Llegó procedente de México, como jugador libre, desde los Tiburones Rojos de Veracruz. Ahí jugó poco y no pudo mostrar su calidad goleadora, la misma que lo hizo surgir desde las inferiores de San Lorenzo de Almagro y que posteriormente fue desechada por Pablo Guede, ex entrenador del Ciclón.

En Coquimbo, era el destino de Rodrigo Holgado. En su primer año en Chile, destacó como el goleador de la Primera B y a falta de una fecha para el término del torneo, lleva un gol más sobre otro argentino, Lucas Simón, de Cobreloa.

Sin embargo, siendo el goleador o no de la B, nadie discute que el aporte de este joven de 23 años, fue fundamental en el andamiaje de Patricio Graff. Además, uno de los que claramente se recordará en el puerto pirata, como una de las figuras que devolvió a la serie de honor a los aurinegros, tras once años de ausencia.

El goleador del elenco aurinegro / Photosport

En agosto, El Gráfico Chile entrevistó al argentino, que según dijo, quiere seguir en Chile: "Mi idea por ahora es pensar en mi equipo, tratar de ascender y sale algo, bien. La verdad es que me encanta Chile, estoy muy contento y me han tratado bien. Seguir acá creo que sería un buen momento", indicó.

En dicha entrevista, recordó sus orígenes en Argentina, hasta su llegada a México: "Partí en San Lorenzo a los seis años, jugando en las infantiles y bueno, a los 16 tuve mi primer contrato y estuve hasta los 18. De ahí partí a préstamo a un equipo de segunda (tercera categoría) en Argentina, Almagro. Ahí me fue muy bien, ascendí con ellos a la B Nacional y después volví a San Lorenzo, estuve seis meses y el entrenador no me tuvo en cuenta (era Pablo Guede), por lo que me mandaron a México. Estuve un año jugando en segunda (Albinegros de Orizaba, filial del Veracruz) y me fue bien, metí muchos goles. Después pasé al primer equipo del Veracruz y ahí jugué 8 partidos y anoté 3 goles", rememoró.

El goleador se proyecta al respecto y desea incluso, escalar más alto y llegar a los grandes de Chile. Aunque claro, como el pase está en su poder, igualmente Coquimbo tiene la opción de compra de su carta: "Uno siempre llega con la idea de crecer. Estoy agradecido de Coquimbo, pero si llega la oportunidad, siempre es mejor".

De momento, cuenta con el aval de ser el actual goleador de la B y claramente en la época de traspasos, algunos equipos de la A, preguntarán por sus servicios. Pergaminos, tiene de sobra.