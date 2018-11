Pancho Arrué: "Por el estigma de equipo segundón, la UC tiene más presión de ser campeón que Colo Colo y la U"

Que a Universidad Católica se le critica con más dureza que a los otros dos grandes (Colo Colo y la U) es una percepción que ha ido tomando fuerza en el universo cruzado en los últimos meses. Pareciera que cada vez son más hinchas de la UC los que estiman que no se les mide de la misma manera que a sus dos históricos archirrivales, e incluso desde el plantel han lanzado opiniones que se vinculan con esa tesis.

"Parece que molesta ver a Católica arriba", tiró Luciano Aued después del 1-1 ante Antofagasta en el norte, como respuesta a distintas informaciones que han acusado tensiones en Las Condes durante las últimas semanas. En la precordillera estiman que a pesar de la condición de líder del equipo de Beñat San José, el medio ha sido especialmente severo en sus cuestionamientos y en las redes sociales los fanáticos son explícitos al manifestar que en situaciones similares en el pasado, ni a albos ni a azules se les cargó tanto la mano.

Y un futbolista que pasó por los tres grandes concuerda con dicho juicio. "Estoy totalmente de acuerdo", afirma de entrada Francisco Arrué, quien entrega su argumento de por qué a la UC se le pega más fuerte que a los otros grandes. "Yo siempre lo he dicho: la UC tiene más presión por ser campeón que Colo Colo y la U, y por qué, por el estigma que se le ha dado toda la vida a Católica de ser un equipo segundón, eso no lo tienen los jugadores de Colo Colo ni de la Universidad de Chile", establece.

En 2007 Francisco Arrué pasó de la UC a la U / Foto: Photosport

Sobre cómo vivió las críticas estando en cada uno de los tres grandes, el retirado mediocampista postula que "cuando son cosas que no tienen nada que ver con lo futbolístico, estando en la U, en Colo Colo, en Católica o en cualquier equipo te van a molestar, pero cuando se habla de fútbol y hay críticas uno lo enfrenta de distinta manera porque a Católica se le mide con otra vara, porque está siempre ese tema de que puede salir segundo, la presión y todo eso. La gente o el medio no han hecho nunca un análisis de que ese factor presión que tiene Católica no es menor y eso es algo que los jugadores de Colo Colo o la U no viven".

Por lo mismo el actual comentarista del CDF estima que "el jugador de la UC tiene una mochila extra en cuanto a presión y no es fácil convivir con eso. Para poder sortear ese tipo de situaciones se necesitan jugadores con carácter que puedan aguantar esa presión extra, entonces coincido plenamente cuando se dice que a Católica no se le mide con la misma vara que a Colo Colo y a la U en cuanto a las críticas".

La UC y la recta final del Campeonato Nacional 2018

En cuanto al ambiente que ha rodeado a la UC en la recta final del torneo, Pancho Arrué sostiene que "los jugadores por supuesto que se molestan cuando salen cosas que no son ciertas, pero cuando se les han hecho críticas futbolísticas ellos mismos han dicho que el equipo gana pero no brilla y eso es aceptable. El medio eso lo ve, ve que esta Católica en cuanto a funcionamiento no es la típica Católica que a todos gusta o la que nos tiene acostumbrados, pero gana. Estoy de acuerdo que los jugadores salgan a manifestar su malestar con las críticas que no tienen que ver con fútbol".

Además, quien conquistara el Clausura 2005 con la Franja se refirió a las opciones que tiene el equipo de Beñat para quedarse con el título del Campeonato Nacional 2018. "El pronóstico es incierto y no sólo en Católica, en todos los equipos. Ha sido tan irregular el campeonato que la U, que todos la daban por descartada por todas las situaciones que vivió y porque en cuanto a funcionamiento no mostraba mucho, está con la clara posibilidad de ser campeón", plantea.

En línea con lo anterior, el medallista de Bronce en Sydney 2000 sostiene que "por supuesto aquí hay alguien con clara ventaja y ese equipo es Universidad Católica, porque solamente depende de sí mismo. Pero por cómo se han dado los últimos no ha podido ganar, ya lleva varios empates en este semestre y por eso el panorama es incierto. Uno no sabe cómo va a reaccionar Católica en estos dos últimos partidos".

Católica intentará dar otro paso al título el domingo 25 de noviembre, cuando reciba a O'Higgins en San Carlos de Apoquindo.