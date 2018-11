Pinilla se lanza en contra de la ANFP: "Trataron de hacer las cosas de mala fe, en conjunto con Universidad de Chile"

Tras publicar una carta de la ANFP en la que se certifica que sigue inscrito en Universidad de Chile y que no fue traspasado a Colon de Santa Fe, el delantero Mauricio Pinilla concedió una entrevista en la que hizo sus descargos al respectos, lanzando duras críticas contra el organismo rector del fútbol chileno.

"La ANFP estaba escondiendo información y eso nos obligó a judicializar para obtener una respuesta. Insistieron en esconder la verdad", declaró el atacante de 34 años en conversación con El Mercurio. "Trataron de hacer las cosas de mala fe, en conjunto con Universidad de Chile, y eso se ve reflejado en el tiempo que demoraron en responder", acusó.

El bicampeón de América con la Roja fue más allá y manifestó que por culpa de la ANFP se quedó sin jugar durante el segundo semestre de 2018. "Quizás estaría jugando en México, en el Atlas. Ese club al final desistió de contratarme por no tener la certeza de dónde estaban mis derechos federativos, los que siempre estuvieron en la U, como reconocen ahora en Quilín. Por esa mala gestión de la ANFP me quedé sin jugar este semestre", expresó.

Muchas gracias @ANFPChile por finalmente aclarar este problema !! La verdad por sobre todo 👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/dxchTEyVI6 — Mauricio Pinilla (@pinigol51) November 9, 2018

Por lo dicho, Pinilla le mandó un recado al abogado de Azul Azul. "No sé qué dirá ahora el señor José Laso, quien aseguraba con tanta insistencia que yo pertenecía a Colón, que estaba inscrito en ese club. Viajó a Argentina a amarrar un amistoso con Colón, buscando un aliado que no es dueño de mis derechos y ahora queda en ridículo", tiró.

Recapitulando todo lo sucedido, el ex Atalanta insistió en que "fue Universidad de Chile la que aceptó un pago de Colón. Yo nunca estuve de acuerdo, por eso digo –cuando vuelvo del aeropuerto de Antofagasta- que sigo siendo jugador de la U, luego de que se me pide dejar la concentración. No pido reconocimiento, pero jugué hasta lesionado. Me querían sacar a toda costa".

Al igual que Johnny Herrera, Pinilla centró sus cuestionamientos en los asesores de Carlos Heller, presidente de Azul Azul. "Carlos tiene las mejores intenciones, pero la gente que está a su lado no es la idónea. Me sacaron del club por cosas que ellos tendrán que explicar y pagar. Desde el abogado hasta algunas gerencias hicieron todo mal", dijo.

En lo deportivo, el experimentado atacante le deseo lo mejor al equipo dirigido por Frank Kudelka. "Quiero que salgan campeones. Me siento parte de este equipo y si la U sale campeona, yo también salgo campeón. El equipo se fue ordenando de atrás hacia delante, tuvo que acomodarse a una forma de jugar distinta, a contragolpear", estableció.