Rueda reconoce el desastre de la Roja ante Costa Rica: "No hicimos un buen juego y ellos nos hicieron ver muy mal"

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, fue muy autocrítico y no tuvo problemas en reconocer que Chile hizo un mal partido en la derrota 3-2 ante Costa Rica en Rancagua, donde el rival superó con holgura a la Roja en el amistoso disputado en el estadio El Teniente de Rancagua.

El DT colombiano aseguró que la Selección chilena no hizo un buen partido, explicó el cambio de posición de Gary Medel y Mauricio Isla. De paso, analizó el complicado presente que vive Alexis Sánchez en Manchester United, algo que repercute en la Roja y que lleva al delantero a tomar las decisiones erróneas.

Las respuestas de Rueda en la conferencia de prensa tras la derrota ante los ticos en la ciudad histórica:

Análisis del partido: Creo que está muy claro que no hicimos un buen juego, hubieron varios factores que determinaron para no hacer un buen juego, ellos con su presencia arriba nos evitaron la salida nuestra. Nos faltó esa chispa para quizás no jugar a lo que ellos querían que jugáramos, ellos son muy fuerte en el juego aéreo, Johnny (Herrera) tuvo que hacer muchos saques aéreos cuando nuestro fuerte es la salida triangulando. Ellos fueron muy fuertes en el juego a ras de piso, fuimos muy leales, muy nobles y nos faltó agresividad, ellos se vieron muy bien al tomarnos el balón. Creo que Costa Rica hizo un juego perfecto porque nos hizo ver muy mal, intentamos reaccionar y rescatar el marcador. Ellos siempre hacen presencia arriba, presión alta y cuando logran un gol hacen un juego inteligente. Cometimos errores en acciones individuales o el pelotazo frontal y otro error que cometimos fue en los tiros de esquinas porque por la potencia de ellos no hicimos el corto y jugamos todos los balones largos con el afán de remontar el partido.

Mérito de Costa Rica: No jugamos bien el primer tiempo donde nos pusieron jugar a lo que ellos saben jugar. Costa Rica tomó el balón y debemos recordar conceptos básicos y buscamos continuidad con los defensas. Creo que el análisis es bien justo, no jugamos bien, el rival nos hizo ver mal y esos dos primeros goles los llenó de confianza.

¿Tendrán una oportunidad los seleccionados Sub 20? Lo he manifestado desde el principio, si estos jóvenes y hombres que tenemos han acumulado todos estos partidos amistosos podemos tener un día impreciso como hoy. Hemos jugado contra Suecia, Polonia, Dinamarca y no nos desequilibraron, no podemos perder la cabeza. Dejemos que los chicos puedan clasifiquemos al Mundial y después veamos como funcionan. Reemplazar esa generación cuesta, los jugadores de 30-32 años son importantes y los Sub 25 o Sub 27 donde están, no son la solución los Sub 20.

El cambio de posición de Mauricio Isla e ingreso de Opazo: Usted vio el juego contra México, jugó en esa posición en su club viene jugando como carrilero con más proyección ofensiva. Tiene buen felling con Arturo y Alexis, a Junior lo golpearon y no pudo entrar en el juego. La idea era buscar la triangulación entre Alexis y Vidal, entonces era el ganar y fortalecer ese juego. El ingreso de Oscar era para refrescar la zona defensiva, pero cometimos el error quizás por cuidar ese contraataque donde quizás Opazo se confió, no marcó por dentro. Óscar fue muy leal y muy noble ya que tenia que hacer el foul en mitad de la cancha.

El nivel del rival: Creo que todos los partidos nos dejan una gran lección, más esos partidos que nos hacen reflexionar más. Debemos asimilar bien esta derrota y el mal comportamiento donde regalamos el primer tiempo. Es un rival muy maduro, el profe González conoce muy bien a sus jugadores que los trae desde las categorías sub 17, sub 20. Debemos pensar, aprender de este juego, pero no desequilibrando pensando en otros nombres cuando estos jugadores han acumulado experiencia y han aprendido conceptos.

Falta de juego colectivo: Hasta hoy teníamos un porcentaje quizás no ideal, pero teníamos un 57 por ciento de rendimiento sobre ocho juegos. Sabíamos que Costa Rica hacia esa estrategia (de balones largos), en fase defensiva fuimos muy blanditos, muy pasivos y en fase ofensiva nos faltó hacer más juego colectivo. Todo va a pasar por esa colectividad, no por nombres que faltan, los nombres importantes nuestros no vienen siendo titulares en sus clubes y eso se transfiere en la Selección, donde al querer quedar bien con su gente, los hace precipitar en la toma de decisiones.

La posición de Gary Medel como defensa: Cuando uno tiene un mal vecino o vive en un primer piso se siente lo que hacen arriba. No podemos sacrificar a Enzo, Guillermo, no podemos sacrificarlos a ellos es la fase defensiva. Si nosotros tenemos presión arriba el rival no llega tan fácil. Enzo se lesiona segundos antes del tiro de esquina y si pide el cambio antes, quizás nos hacen el mismo gol y sabiendo que ellos iban a jugar a la contra era jugar con Gary que ya estaba con ritmo de partido y conoce esa posición, decidimos fortalecer el mediocampo donde éramos muy pasivos. Creo que Lorenzo entró muy bien y equilibramos en ese aspecto. Y en el segundo tiempo ellos tuvieron esa fortuna de encontrarse con ese segundo gol donde Gary no puede despejar el balón.

Los goles en contra del segundo tiempo: Hoy se dio esa circunstancia donde estábamos 0-1 de local y teníamos que jugar con las lineas adelantadas y debemos aprovechar esa bondad de Gary Medel. Para mi era mejor fortalecer el mediocampo donde estábamos débil y asegurábamos la zona defensiva con Gary. Enzo no estuvo, fue una mala noche para la Selección y eso es otra ingenuidad, quizás mía y es una buena alternativa la de Gary y quizás cuando tengamos que jugar de local y Enzo viene sin jugar en Turquía y ahí asumo yo una responsabilidad de hacerlo jugar.

El bajo nivel de Alexis Sánchez: Es un conflicto grande en el que estamos y a veces lo que se transfiere del club a la Selección, lo manifesté ayer y le he estado diciendo a Alexis que no tiene que demostrarle nada a nadie, ni menos a mi que es un buen jugador. Debe calmarse, calmar la ansiedad y eso lo podrá hacer teniendo 10 o 15 juegos seguidos en Manchester, y mientras siga con esa inestabilidad seguirá así. Ese es el conflicto en que estamos, hoy desafortunadamente el 0-1 hace que se llene de ansiedad y no lo pudimos ver en su nivel.

La irregularidad de Chile en los amistosos: Hay que tomar esa confianza, porque pasamos de no hacer un mal juego y tener minutos finales fatales ante Perú, donde nos faltó ese control mental a hacer un muy buen juego contra México. Perú no nos atacó tanto y nos hace tres goles, y después México no nos logró desequilibrar.

Erick Pulgar: Pulgar casi nunca había sido titular en los juegos de verano, ya que venía con una lesión, ahora apareció con esa responsabilidad. Creo que todo eso es para lograr ganar confianza y debemos hacer una seguidilla de triunfos que es lo que genera ganar confianza.

Tambalea en el cargo: Naturalmente, usted sabe que cuando no se logran los resultados, uno se llena de desconfianza, de inseguridad pero ahí estará el temple de uno, de los jugadores, la parte directiva, de la afición. Saber que de una gran crisis o momento critico uno se fortalece y puede salir algo positivo, y cuando se está haciendo esa reconstrucción se puede lograr algo positivo.

Lo que viene: El equipo hace un año y medio no jugaba de local, veníamos con el karma de no clasificar a la Copa del Mundo y debemos saber que la afición de a poco va recuperando la confianza en la Selección y reemplazar a estos hombres grandes exitosos no es fácil, ojalá reaccionemos rápidos. En 72 horas tenemos otro juego y esa es la ley de este juego.