El enorme ejemplo de Jean Beausejour por caso Catrillanca: "Fue un gesto de paz, la Selección nos une"

Jean Andre Emanuel Beausejour Coliqueo alzó la voz y se refirió abiertamente al caso Camilo Catrillanca, por el cual el plantel de la Roja realizó un minuto de silencio improvisado antes de la goleada 4-1 sobre Honduras en Temuco, en el último amistoso de la Selección en este 2018.

Dando un ejemplo de mucha sensatez, Beausejour dijo tras el encuentro sobre este homenaje que "todas las víctimas son iguales, todas tienen el mismo dolor, queríamos dar un gesto de reflexión el gesto es una señal de paz, no es una señal de división. Lo que más queremos como Selección queremos unión, porque es lo que más nos une, esperemos que este conflicto chileno-mapuche se supere".

"Acá hay una presión social acertada, siendo de tendencia de izquierda no recuerdo que algún Gobierno haya hecho algo así en la Araucanía. Creemos que la Selección es de las pocas cosas que nos une, tenemos que dar un llamado a la reflexión y que exista justicia, que los culpables tengan sentencia correspondiente", sentenció.

Y sobre la negativa de la ANFP de hacer un minuto de silencio oficial por la muerte del comunero mapuche, dijo que "en el tema de las instituciones creo que tienen que mantenerse al margen, los compañeros tuvieron coraje para hacerlo, es un gesto de unidad, no tiene nada que ver que apoyar a un lado o al otro".

En tanto, otros que hablaron del tema fueron Gary Medel, Johnny Herrera y el entrenador Reinaldo Rueda. El capitán explicó que "fue una reflexión a la paz, a la tranquilidad y lo hicimos de lo mejor posible. El círculo que hicimos fue un llamado a la paz, a la tranquilidad y a qué todo se solucione de la mejor manera".

En tanto, el DT indicó que "sobre el acto de los muchachos, Beausejour es una personalidad del fútbol y fue compañero en el Wigan de varios hondureños. Seguramente pactaron ese acto de solidaridad".

Y finalmente, el portero sentenció que "me parece muy positivo, yo soy de la zona, sabemos que el ambiente no está bueno, la gente de acá no lo está pasando bien, hay que reflexionar al respecto y buscar una solución, que es lo que todo el mundo quiere".

Publimetro Chile El plantel de la Roja se rebela ante la negativa de la ANFP y hace su propio minuto de silencio por Camilo Catrillanca Los jugadores de la Selección y sus pares de Honduras rindieron un homenaje al fallecido comunero mapuche antes del inicio del partido en el Germán Bekcer de Temuco.

La camiseta Coliqueo

Mientras tanto, el lateral explicó la razón por la que utilizó Coliqueo en su camiseta en vez de Beausejour, descartando que haya sido por el tema del comunero fallecido, confesando que se trató de un tema familiar.

"No me gustan las frases grandilocuentes, es un hecho que había preparado antes de que haya pasado esto, es un homenaje a mi familia de mi abuelo y mi familia mapuche, se dio la situación esta, pero estaba preparado de antes", dijo.

Finalmente, de su rendimiento en cancha, Beausejour expresó que "tuve errores en defensa, pero tuve aciertos en ataque como ocurrió en el primer gol, no jugaba hace tres meses, siento que el balance es mucho más positivo que negativo para mi".

"Ha sido difícil volver, cuesta mucho, más a nivel de selección, donde hay que rendir de inmediato, en la suma y resta creo que fue todo positivo, mostramos buen futbol y el ambiente fue muy bonito acá, la gente estuvo muy bien", cerró.