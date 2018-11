River Plate sufre tremenda baja para la superfinal de la Libertadores con Boca Juniors

Una muy mala noticia recibió River Plate a pocos días de la superfinal de vuelta de la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors (sábado, 17:00 horas, estadio Monumental de River), porque este miércoles se confirmó la ausencia del delantero Ignacio Scocco.

El ariete, que había vuelto a trabajar con la pelota tras superar una lesión muscular, volvió a resentirse del gemelo derecho y se perderá la histórica definición entre millonarios y xeneizes.

Scocco se lesionó esa zona hace unas semanas ante Estudiantes, situación que lo marginó de la final de ida en la Bombonera. La esperanza era que pudiera llegar en condiciones al partido del sábado, pero eso no ocurrió.

River confirmó que el ex Newell's sufrió una nueva lesión muscular y no podrá ser de la partida. De hecho, se esperaba que fuera titular en lugar del suspendido Rafael Santos Borré, pero no se dará y Marcelo Gallardo deberá buscar otra opción en ataque.

En Argentina, apuntan que el Muñeco podría jugar con cinco volantes y un solo delantero (Lucas Pratto) ante los de Guillermo Barros Schelotto. Pero también, analiza la posibilidad de ocupar al uruguayo Rodrigo Mora junto al ex UC, pese a que el ex U no ha tenido muchos minutos en este semestre.