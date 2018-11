Buljubasich y el ambiente en la UC: "En ningún momento fue tema la continuidad de Beñat"

Sea cual sea el resultado que Universidad Católica obtenga al término del Campeonato Nacional 2018, el director técnico Beñat San José seguirá siendo el entrenador de la Franja para la temporada 2019. Así lo afirmó el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, quien descartó que la continuidad del vasco estuviera en entredicho, como han apuntado trascendidos surgidos desde San Carlos de Apoquindo.

"No sé por qué se habló eso. Beñat tiene contrato vigente hasta diciembre de 2019, es un entrenador que de las 29 fechas lleva 28 como puntero. No sé de dónde salen esas versiones, para nosotros no es un tema, pero está claro que al margen de lo que se pueda decir, no es lo mismo ser campeón que no serlo, para todos y por todo, por la ilusión, por lo que significa, por la pasión, por el objetivo que se busca, pero en ningún momento fue tema la continuidad de Beñat", estableció el Tati.

Buljubasich y San José han tenido diferencias en cuanto al trabajo cotidiano en la UC, sin embargo, el gerente deportivo de Cruzados manifestó que "yo tengo una relación cordial con todos los entrenadores. Con Beñat tengo una muy buena relación", agregando que "es complejo estar desmintiendo o confirmando todas las versiones que salen, yo creo que sería bueno que lo que sale o lo que la gente dice tuviera un argumento".

Beñat San José y su cuerpo técnico tienen contrato vigente con la UC hasta diciembre de 2019 / Foto: Photosport

"Por ejemplo, en mi caso, con Beñat no tengo ningún problema, tenemos una muy buena relación, conversamos a diario. Indudablemente, en todas las relaciones laborales hay intercambio de opiniones, pero la verdad es que cuando salen esas cosas, sorprenden mucho", agregó.

El ex arquero reclamó que "se hace daño, se generan cosas, situaciones que tal vez no son reales, y nosotros estamos para trabajar, para tratar de apoyar al equipo en lo que más se pueda, solucionar cualquier situación que aparezca y planificar todo lo que sea para la temporada que viene".

En ese sentido, Buljubasich dejó en claro que en el armado del plantel 2019 de la UC habrá consenso entre las partes involucradas y que no habrá ningún tipo de imposición desde el cuerpo técnico u otro estamento. "Llevo ocho años y medio trabajando en esto, nunca hubo algún entrenador que haya pedido algo puntual. Nosotros trabajamos en conjunto, vamos analizando los jugadores que tenemos y los puestos que podrían ser reforzados, y cuando termina el campeonato, en consenso tomamos decisiones. No hay pedido, no hay condicionamiento, no hay nada de todo eso", afirmó.