El Huaso Álvarez se posterga por el bien de la UC: "Lo mío es anexo, muy personal y se hablará después"

Después de vivir un emotivo adiós de San Carlos de Apoquindo que confirmó su retiro del fútbol profesional, el ídolo de Unversidad Católica Cristián Álvarez ha optado por no hacer declaraciones públicas sobre el fin de su extensa carrera. Es más, en un primer momento, el Huaso ni siquiera quería hablar con los medios de ningún tema, pero este miércoles tuvo que enfrentar los micrófonos.

En una actividad institucional de Cruzados, Álvarez explicó su silencio tras el emotivo domingo que vivió en la precordillera luego del triunfo por 1-0 sobre O'Higgins. "No lo hablé antes y no lo voy a hablar ahora tampoco, porque no quiero generar nada más de lo que se ha generado. Ya habrá tiempo, ya haré mis descargos, mis declaraciones, lo veremos después. Primero hay que pensar en lo que es más importante, que es lo que se viene el fin de semana", manifestó.

El veterano defensa reconoció que lo ilusiona mucho la idea de retirarse siendo campeón, pero resaltó que "lo más importante es que ganemos, seamos campeones y levantemos la copa. Lo mío es anexo, es muy personal y se hablará después. Sí, me ilusiono, pero no quiero pasarme para el otro lado, simplemente estoy enfocado en ganar el fin de semana y que funcione todo bien en el equipo. No quiero desviarme de lo que yo estoy haciendo en este momento".

El Huaso Álvarez ya levantó una copa con la UC en Temuco ¿Pondrá fin a su carrera levantando otro trofeo en la Novena Región? / Foto: Photosport

El aún capitán de la Franja reconoció que debe explicar a nivel público los detalles de su retiro y su futuro fuera de las canchas, como también entregar los agradecimientos correspondientes. "Sé que estoy encargado de profundizar todo eso, dar las gracias y hacer todas las cosas que sean necesarias, pero después, primero quiero jugar el domingo", declaró.

Álvarez entregó los motivos que lo han llevado a postergarse a nivel individual en pos de la UC, al expresar que "siempre lo he hecho así, mi forma de ser siempre ha sido ésta, voy a seguir poniendo al club delante de mí, de mis compañeros y de todos los que somos integrantes de él. El club y su idiosincracia están por sobre todos, hay que respetar eso y queda un partido. Después vamos a hablar en profundidad".

Por otra parte, el Huaso advirtió que el plantel está "tranquilo, calmado y nervioso" para el partido ante Temuco del domingo. "Estamos bien, hemos aguantado todo el año en la punta, ha sido un año muy bueno para nosotros y nos queda un último pasito, el más importante. Jugamos ante un gran equipo, que se jugará la vida. Espero que nos vaya bien, que las cosas salgan como queremos", agregó.