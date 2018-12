Ole Gunnar Solskjaer es el nuevo entrenador interino del Manchester United de Alexis Sánchez

No hay tiempo para esperas. Manchester United anunció este miércoles la llegada del nuevo director técnico, Ole Gunnar Solskjaer, quien de manera interina reemplazará al despedido José Mourinho por lo que resta de temporada.

"Manchester United está en mi corazón y es magnífico poder volver aquí como entrenador. Estoy deseando trabajar con el talentoso equipo que tenemos, con la plantilla y todos en el club", declaró el noruego, quien como futbolista militó once temporadas en Old Trafford (1996-2007).

Como entrenador, Solskjaer se hizo cargo del equipo sub-23 del Manchester United durante cuatro temporadas tras haberse retirado como futbolista. En 2011 dio el salto al Molde de Noruega donde alzó dos títulos.



"Ole es una leyenda del club con enorme experiencia, tanto sobre el campo como en el papel de entrenador. Su historia en el Manchester United significa que vive y respira la cultura de este equipo y estamos todos encantados de tenerle", indicó el vicepresidente del club, Ed Woodward.

El primer desafío para Solskjaer será el duelo por Premier League de este sábado ante el Cardiff City, al que ya dirigió entre enero y septiembre de 2014 y con el que solo ganó nueve de los 30 choques disputados durante ese periodo.



We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.

He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) December 19, 2018