Edson Puch promete en la UC: "Se viene mi mejor versión"

Universidad Católica oficializó este viernes a Edson Puch como su tercer refuerzo para la temporada y el delantero, quien regresó al país desde el Pachuca llegó con todo y ya realizó una promesa a todos los hinchas cruzados.

En conversación con el sitio oficial de la UC, el delantero aseguró que "voy a dar lo mejor de mí este año para que podamos conseguir algo importante para la Universidad Católica. Se viene la mejor versión de Edson Puch".

Sobre su llegada al elenco precordillerano indicó que "estoy muy contento y muy orgulloso de pertenecer a Católica y agradecido de la confianza de la gente que hizo posible mi llegada al club".

Publimetro Chile La UC confirmó la llegada de Edson Puch a préstamo y con una opción de compra Los Cruzados tendrán al Comando por todo el 2019 y deberán pagar 1,5 millones si desean adquirir el pase.

Al ser consultado por los motivos que lo llevaron a la UC fue claro en señalar que "porque juegan una copa muy importante, la Copa Libertadores; que es una vitrina muy importante para volver a la Selección, la Supercopa y muchas cosas importantes por delante. También por mi abuelo, que quería que yo fuera jugador profesional y no me alcanzó a ver debutar. Él era muy hincha de Católica. Esto también es por él, en primer lugar es para él".

"Se juegan muchas cosas importantes. La Copa Libertadores es la Champions League de Sudamérica, es muy lindo jugarla. He jugado tres y me encantaría volver a jugarla. Es uno de mis objetivos, tratar de ganar la Copa Libertadores, y por qué no aquí en Universidad Católica", finalizó.