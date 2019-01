La UC espera a Jeisson Vargas y le hace espacio en su plantel

Uno de los movimientos más rápidos de Universidad Católica en el presente mercado de fichajes tiene al atacante Jeisson Vargas cerca de retornar a San Carlos de Apoquindo. Ante el interés del jugador por regresar a Chile y las avanzadas gestiones que había realizado la U para contratarlo, la UC arremetió y hoy está a pasos de concretar el regreso del recoletano a Las Condes.

"Nosotros nos mantenemos en contacto con los jugadores que han salido desde el club, pero cuando vemos que no tienen la necesidad de volver, indudablemente no los tenemos en carpeta. Pero cuando vemos que está la intención de regresar, automáticamente nos vemos motivados a buscar los espacios y hacerles un lugar, porque creemos que son aporte", expresó el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, sobre las tratativas que está llevando a cabo la UC para repatriar a Jeisson.

El ex seleccionado Sub 20 no había sido solicitado por el DT Gustavo Quinteros, ni tampoco la gerencia deportiva estaba buscando a un jugador de sus características, pero las conversaciones que Vargas sostuvo con la U hicieron reaccionar al campeón del fútbol chileno. "A partir de la inquietud de Jeisson nosotros iniciamos las gestiones y esperemos que el asunto se resuelva lo antes posible, tanto por el bien de Jeisson como por el de los clubes", afirmó Buljubasich.

Publimetro Chile Tagle y la cláusula de la UC para vencer a la U en la puja por Vargas: "Lo que opinen terceros no nos va ni nos viene" El presidente de Cruzados defendió la fórmula que se aplicó para impedir el fichaje del recoletano en el CDA y con ello alistar su regreso a San Carlos de Apoquindo.

La UC, propietaria del 40% del pase de Vargas, le hizo saber al Montreal Impact, dueño del 60% restante de su carta, que si la U quería llevarse al jugador, a San Carlos de Apoquindo debía llegar una indemnización cercana a los 10 millones de dólares, según lo que se estableció en una cláusula pactada a mediados de 2016, cuando se produjo el traspaso de Jeisson al club que disputa la MLS. "Más allá de la cláusula, la idea es que Jeisson esté con nosotros", insistió el Tati.

Después de sus tratativas con la U -incluso llegó a hacerse los exámenes médicos-, y la arremetida contractual de la UC que dejó fuera de carrera a la U, Jeisson Vargas está próximo a sumarse en calidad de préstamo a la Franja para la temporada 2019. Cruzados habló con Gustavo Quinteros y el argentino-boliviano dio su aprobación para hacerle un espacio en su equipo. El DT de la Franja desea contar con un plantel lo más amplio posible y por lo mismo está dispuesto a recibir a Vargas, sin que ello implique la salida de otro jugador.

"Las conversaciones tanto con Montreal como con los representantes de Jeisson es que llegue a jugar con nosotros. Las puertas del club están abiertas y esperamos que las conversaciones lleguen a buen puerto", manifestó el Tati Buljubasich sobre las tratativas que tienen a Vargas a un paso de vivir su tercer ciclo como profesional en la UC, tras sus pasos en 2014-2016 y 2017.