César Fuentes vive un nuevo aire en la UC: "Quiero demostrar por qué estoy en este equipo grande"

Tras un 2018 con escaso protagonismo, César Fuentes tiene una nueva chance de ser un jugador importante en Universidad Católica. Durante las primeras semanas de la era Gustavo Quinteros en la UC, el rancagüino ha sido uno de los jugadores que ha dejado buenas sensaciones en el cuerpo técnico del argentino-boliviano.

Tanto en los entrenamientos como en los amistosos Fuentes ha tenido un destacado desempeño. "Estoy muy contento, el semestre pasado no jugué mucho por una lesión y partir este año jugando es muy bueno para mí. Tenía muchas ganas de jugar, creo que en esta temporada se ha demostrado que todos queremos jugar", expresó el 6 de la Franja.

El ex O'Higgins avisó que de cara a la temporada 2019 "quiero sumar la mayor cantidad de minutos, hacer buenos partidos y demostrar por qué estoy en este equipo grande. Y ganando, todos queremos ganar en los partidos que juguemos, este año sumar la mayor cantidad de minutos posibles y mostrar todo el talento que tengo".

Publimetro Chile La UC recibe propuestas para reforzar su ofensiva aunque Gustavo Quinteros quiere a su favorito En las últimas horas, a Cruzados han llegado distintos ofrecimientos de atacantes extranjeros, sin embargo Miler Bolaños sigue siendo prioridad para el DT.

Por lo mismo Fuentes apuntó que su experiencia en la UC "en general ha sido buena, he sumado varios campeonatos, he jugado un gran porcentaje de los partidos. El año pasado fue el más bajo que tuve porque no pude jugar mucho. De todo se aprende, las lesiones el semestre pasado me jugaron una mala pasada, pero espero que ahora eso no se vuelva a repetir".

Ante la posibilidad de que llegue otro volante de contención a la UC, el mundialista Sub 20 en Turquía 2013 sostuvo que "todo suma. Si llega otro refuerzo que venga a sumar será bienvenido en el equipo, en la posición que juegue. Con los compañeros llevamos una lucha sana, a todos nos hace subir el nivel en cada partido y cada entrenamiento".

Por otro lado, Fuentes se refirió a la situación de Jaime Carreño, quien ha expresado a la directiva de Cruzados que quiere salir a préstamo, sin embargo no ha encontrado respuesta positiva ante dicha petición. "Con Jaime somos muy amigos, no sé si tenga muchas ganas de irse, él quiere mucho a este club, se ha notado en los últimos partidos en los que ha demostrado todo el talento que tiene. Nos ayuda a todos que siga en el club, nos hace subir el nivel", dijo.