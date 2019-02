Arturo Vidal vs. Real Madrid: el historial "antimadridista" del Rey tendrá un nuevo capítulo

Arturo Vidal aún no asegura un espacio de titular en los pocos meses que lleva en Barcelona, pero ya sumó un gol ante Real Madrid en el último clásico por la Liga española, que ganaron los catalanes por 5-1 en octubre pasado.

Ahora, el Rey vivirá un nuevo capítulo ante su odiado equipo en la Copa del Rey, donde los catalanes y los merengues se verán las caras en semifinales buscando el ansiado paso a la final del segundo certamen en importancia del fútbol español.

En uno de los partidos más esperados para el Rey por su historial "antimadridista", forjado en los enfrentamientos por Champions League vistiendo la camiseta de Juventus y Bayern Munich, el chileno ya se pudo lucir con un gol que lo dejará en la historia del clásico español y que le sumó un nuevo capítulo a sus enfrentamientos ante Real Madrid.

La larga historia de Vidal y Real Madrid

El primer "acercamiento" de Vidal con el Madrid fue en 2014, cuando durante el Mundial de Brasil se habló de su fichaje en el cuadro merengue, a quienes, vistiendo la camiseta de Juventus, ya le había convertido en la fase de grupos de la Champions 2013/2014. Sin embargo, Florentino Pérez desistió de su contratación y finalmente se llevó a Toni Kroos y James Rodríguez, ya que, según aseguraron en España, dijeron que el perfil polémico del chileno frustró su llegada al cuadro que en ese entonces dirigía Carlo Ancelotti.

Un año después, Vidal se vengó de los blancos al eliminarlos con la Vecchia Signora en semifinales de la Champions 2015, siendo el chileno uno de los grandes protagonistas en los dos partidos.

Pero el historial estaba recién comenzando y el "odio" del mediocampista se acrecentaría en 2017 con la camiseta de Bayern Munich tras una llave de cuartos de final de la Champions ante el Real Madrid que terminó con polémica y escándalo.

"Esperamos atacar y sacar una buena ventaja, dejar todo en la cancha… si hay que trancar con la cabeza para poder ganar, hay que hacerlo", dijo Vidal antes del duelo de ida en el Allianz Arena. En ese encuentro, el chileno fue protagonista al marcar el 1 a 0 de Bayern, pero luego pasó de héroe a villano tras perderse un penal que pudo significar el 2 a 0 y que pagaron caro tras terminar perdiendo por 2 a 1.

Y en la revancha vino lo peor. A cinco minutos del final y cuando su equipo vencía por 2 a 1 para estirar todo al alargue, Vidal fue expulsado por doble amarilla en una decisión muy controversial del árbitro Viktor Kassai.en el Santiago Bernabéu. Con un hombre menos, Bayern Munich poco pudo hacer para aguantar el potencial de Real Madrid y perdió por 4 a 2, resultado que, además, incluyó un gol en offside de Cristiano Ronaldo.

Tras el partido, el Rey afirmó que "se notó mucho (El robo). Es fuerte que te roben un partido así, es muy feo. Ellos se asustaron, el arbitro empezó a hacer su show y con uno menos era demasiado difícil. Dos goles en fuera de juego. La no expulsión de Casemiro, que se tuvo que haber ido antes que yo. Cuando te roban un partido así es demasiado grande. Me da rabia. porque se equivocó mucho. El árbitro nos dejó fuera de la Champions, este robo no puede pasar acá. El Real no tenía por donde".

En 2018 se repitió la historia. El penal sancionado por el árbitro Michael Oliver a Real Madrid ante Juventus, que terminó dándole la clasificación a los merengues a las semifinales de la Champions, provoco conmoción mundial y fue ampliamente cuestionado. Uno que no se podía quedar ajeno a la polémica era Arturo Vidal. El lesionado Rey se encontraba en las gradas viendo a sus compañeros del Bayern Munich eliminar a Sevilla, pero en un computador seguía atentamente el encuentro de su ex equipo ante los merengues.

Por eso, cuando cobraron el penal en favor de los españoles, Vidal reaccionó: "no, no le hizo nada", dijo el volante en una ofuscada reacción. Y cuando Cristiano Ronaldo transformó en gol el tiro desde los doce pasos no pudo ocultar su molestia.

🙁 Arturo Vidal no parecía muy contento tras marcar Cristiano de penalti #UCL pic.twitter.com/n6JTH4NxUp — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 11, 2018

Con el Bayern Munich y Real Madrid ya instalados en semifinales, muchos esperaban que el sorteo los emparejara y así se dio. Una vez que conoció al rival, Vidal escribió en redes sociales: "¡La venganza es un plato que se come frío! ¡Vamos carajo!", escribió el chileno antes de la llave, la que no pudo jugar por lesión.

En los encuentros que definirían a uno de los finalistas, un penal de Marcelo que no fue cobrado en la revancha enfureció a Vidal: "otra vez, penal mierda", comentó Vidal en Instagram y acompañó su mensaje con emoticones de caras rojas de rabia junto al vídeo de la acción. Ya consumada la eliminación del Bayern (3-2 en el global), el nacional subió otra historia en Instagram diciendo: "Ratones" a los de Zinedine Zidane.

Para rematar todo, el Rey se burló de Cristiano Ronaldo de una forma peculiar que fue recogida por los medios españoles: "Vidal compartió en su Instagram stories una imagen del portal ‘Bleacher Report’ que mostraba el cartel de la película ‘Los Vengadores’, pero con las caras de los superhéroes sustituidas por las de sus compañeros de equipo", sostiene la publicación.

"El lugar del villano era ocupado por Cristiano Ronaldo. Hasta ahí todo correcto. ¿Y dónde está el problema? Pues en que decidió adornar la cara de CR7 con el emoji de una caca", añadió el medio.

Definitivamente el dúo Vidal-Real Madrid no tiene buena relación, y ahora querrá amargarlos una vez más en la Copa del Rey.