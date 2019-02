El duro round entre Pellegrini y Klopp: "Siempre me gana con goles viciados, no puede reclamar nada"

Este lunes jugaron por la 25º fecha de la Premier League se enfrentaron el West Ham de Manuel Pellegrini y el líder Liverpool dirigido por Jurgen Klopp, partido que finalizó empatado 1-1 en el estadio Olímpico de Londres y que terminó con ambos entrenadores discutiendo tras finalizar el duelo.

El partido literalmente pasó a segundo plano, porque tras el final del compromiso ocurrió un hecho particular se robó todas las cámaras: es una tradición al finalizar cada partido de Premier League los técnicos de ambos equipos se despiden con un estrechón de manos como un acto de caballerosidad.

Sin embargo, en esta oportunidad ocurrió algo más, en un detalle que no pasó desapercibido por la transmisión oficial. Allí se pudo apreciar a Pellegrini acercándose a despedirse a Klopp, pero se queda un instante reprochándole un cobro del árbitro que favoreció a los Reds y perjudicó, por ende, a su equipo.

Ambos técnicos se encararon y discutieron unos instantes luego del duelo jugado en el estadio Olímpico de Londres, teniendo un áspero diálogo que no paso a mayores. Se puede ver al estratega chileno explicándole a Klopp una situación en específico en el primer gol del Liverpool, haciendo alusión que James Milner estaba dos metros en posición de adelanto antes de habilitar a Sadio Mané, que a la postre anotó la apertura de la cuenta a los 22'.

"Klopp siempre me gana con goles en fuera de juego o viciados. Cuando era entrenador del Málaga, jugamos ante su Borussia Dortmund en la Champions League y nos eliminaron con un gol en fuera de juego por 7 metros. Él no se puede quejar de nada", dijo el chileno tras en conferencia de prensa, cuando fue consultado por su encontrón.

En esa línea, expresó que "estoy decepcionado por no haber ganado el partido, creamos muchas ocasiones claras de gol, algunas que debieron ser gol. Luego ellos nos marcan un gol que estaba dos metros offside, al final Origi también estaba adelantado y casi anota. Es obvio que terminas molesto con el resultado. Merecimos ganar".

Lo único que queda claro, es que ambos técnicos no se fueron muy contentos con el cometido del árbitro del cotejo, además por el empate que complica a ambos equipos; el West Ham se atasca en la medianía de tabla y el Liverpool ve como se acerca a pasos agigantados el Manchester City, que quedó escolta sólo a tres puntos de los Reds.

What's being said in this exchange between Klopp and Pellegrini? 🗣 pic.twitter.com/POt5r4BYiN

— Soccer AM (@SoccerAM) February 4, 2019