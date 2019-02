Kudelka sin excusas tras la derrota de la U ante Melgar: "No hay tiempo, esto es matar o morir"

Frank Kudelka no pone excusas y mira el vaso medio lleno tras la derrota 1-0 que sufrió Universidad de Chile como visita ante Melgar, por la segunda fase de la Copa Libertadores 2019. El DT de los azules destacó el buen juego que mostró su equipo en la recta final de partido disputado en Arequipa y cree que ese es el camino para dar vuelta la serie en Santiago.

"Terminamos jugando media hora con nuestra forma, tratando de imponer lo que nosotros hacemos como equipo. Podríamos excusarnos, decir que es el primer partido oficial, pero no hay tiempo, esto son dos partidos, esto es matar o morir", manifestó el DT de la U en conferencia de prensa.

Justamente sobre el desempeño azul en la parte final del partido, el entrenador estudiantil sostuvo que "nuestra preparación era para hacer eso. Los partidos no siempre se dan como uno los pretende, pero ese (la media hora final) es el camino para dar vuelta este resultado que tampoco es para nada difícil y no lo digo por el rival ni por lo escueto del resultado".

Para Kudelka, la posibilidad de dar vuelta la llave en Santiago pasa por la capacidad que mostró la U para generarse ocasiones de anotar. "Tuvimos varias situaciones de gol que no pudimos convertir, pero convertir no hubiese tapado los defectos que tuvimos en algunos pasajes del partido. Esto es de ida y vuelta, trataremos de intensificar las cosas buenas que hicimos, fundamentalmente esos 25 minutos finales", declaró.

Por otro lado, al ex Talleres de Córdoba se le consultó si la altura de Arequipa afectó el desempeño de la U ante Melgar. "Hay condiciones que la altura refleja, por ahí los pases más rápidos por el recorrido de la pelota, pero la verdad es que no me voy a excusar en la altura, porque por algo pudimos hacer una buena media hora final. Quizás con el correr del partido fuimos encontrando mejorías", dijo.