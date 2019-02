La UC podría repatriar a un formado en casa ante la exigencia de Gustavo Quinteros

"Estamos buscando un volante central chileno, con características específicas", dejó en claro el director técnico de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, en su última conferencia de prensa. El entrenador de la UC insiste con su idea de sumar otro mediocampista de recuperación y en Cruzados trabajan para cumplir con dicha exigencia.

"Ya lo he hablado con el Tati (Buljubasich) para incorporar un volante más para fortalecer", aclaró el propio Quinteros, quien también sostuvo que "no es tan urgente, pero el club está trabajando en ese tema". En medio de ese panorama, la gerencia deportiva tantea opciones en un mercado que no entrega una gama muy amplia de variantes.

Cruzados consultó por la situación de Francisco Silva, sin embargo su alto costo y su presente deportivo en Independiente hacen que sea muy difícil su retorno al fútbol chileno. "Por el momento no contemplamos su salida, estamos en pleno campeonato", afirma Héctor Maldonado, secretario general del club de Avellaneda, quien en todo caso no se cierra a un posible préstamo del Gato.

Sepúlveda en la mira de la UC

Las alternativas chilenas para el puesto de volante de corte, a esta altura del mercado de fichajes, no abundan, y tras el descarte de Felipe Seymour (quien terminó firmando en Unión Española), las miradas de la UC apuntan hacia un viejo conocido: Claudio Sepúlveda, actualmente pilar fundamental del Huachipato de Nicolás Larcamón.

En Talcahuano reconocen a El Gráfico Chile que en el presente mercado la Franja ya consultó por el jugador de 26 años, aunque de momento no ha hecho una propuesta formal. El formado en las inferiores cruzadas tiene contrato por tres temporadas más con los acereros, quienes, en primera instancia, sólo lo dejarían salir a través de una venta.

Claudio Sepúlveda jugó entre 2012 y mediados de 2015 en el primer equipo de la UC / Foto: Agencia UNO

Huachipato tiene tazado en 600 mil dólares el pase de Sepúlveda, quien fue adquirido por el club sureño a fines de 2017, cuando se hizo efectiva una opción de compra incluida en la última cesión del jugador que hasta ese entonces pertenecía a la UC. La última vez que Sepu entrenó en San Carlos de Apoquindo fue a mediados de 2017, cuando el cuerpo técnico de Mario Salas lo descartó para el segundo semestre de dicho año.

El último partido que Claudio Sepúlveda jugó por la UC fue el 20 de mayo de 2015, en el triunfo 3-1 sobre San Marcos como local, por la liguilla del Clausura 2014-2015. De ahí en adelante siempre ha defendido los colores de Huachipato, club en el que se convirtió en capitán a comienzos de 2018 tras la salida del histórico Omar Merlo.