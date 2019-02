Kudelka y el fracaso de la U en la Libertadores: "Hay que ver qué fuerzas tenemos entre todos para reconstruir este barco"

"Estoy mal, me siento responsable y frustrado", expresó el director técnico de Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka, en la conferencia de prensa posterior al empate sin goles ante Melgar en el Estadio Nacional, el que marcó la eliminación de los azules en la segunda fase de la Copa Libertadores 2019.

La atención a los medios por parte del DT azul comenzó de manera tensa, ya que lo primero que se le preguntó fue acerca de una posible renuncia tras el reciente fracaso, ante lo que el estratega argentino respondió: "sigo planteando el tener paciencia para responder ese tipo de preguntas, porque habría que hablar del partido. Para mi es frustraste no pasar. Si a partir de ahora cada pregunta será sobre eso (su posible renuncia), no voy a contestar. Ante lo herido, frustrado e indudablemente responsable, debo tener aún la paciencia, voluntad y respeto de contestar eso, y no sé si lo puedo tener".

En cuanto a su análisis futbolístico del empate sin goles en Ñuñoa, Kudelka sostuvo que "nosotros pensamos que con la intensidad en la recuperación y paciencia en la elaboración íbamos a poder ganar el partido. La primera la tuvimos en abundancia, pero pasados de vuelta y eso nos puso ansiosos. No voy a reparar en que el rival prácticamente no atacó, en el seguro tiempo casi no paso la mitad de la cancha, pero en los tramos finales no tuvimos efectividad, precisión y paciencia ante un rival que estaba totalmente metido atrás".

Publimetro Chile Uno a uno: La U fue un desastre total y no hizo méritos para eliminar al Melgar en la Libertadores Los azules se enfrentaron con el equipo peruano, en el marco de la vuelta de la fase previa del torneo continental, y no fueron capaces de hacer un gol.

"El plan era ser agresivo, presionar en campo rival. Cuando logramos eso y la posesión, intentamos, pero como que fuimos de menor a mayor y en el mayor no tuvimos eficacia, porque si no hubiésemos ganado el partido. Tuvimos errores e inoportunas decisiones cuando correspondía otra cosa. Fuimos mella de la ansiedad, cuando superamos eso se nos hizo cuesta arriba, el rival estaba todo metido atrás, no pudimos penetrar, pero cuando penetramos no tuvimos la eficiencia necesaria", indicó.

Más allá dichos argumentos, el DT azul insistió en que no se falló en la planificación. "No siento que fallamos desde el plan, siento que no nos salió cuando lo intentamos y cuando nos salió no concretamos", manifestó.

Sobre lo que viene para la U después de este fracaso, Kudelka afirmó: "ni bien salimos del puerto y ya nos hundieron, entonces hay que ver qué fuerzas tenemos entre todos para reconstruir este barco y salir otra vez a remar. Esa es la analogía que tengo en este momento. Me es difícil salir de la frustración personal, hoy tenía demasiadas ilusiones y lo voy a dejar ahí porque tenemos que jugar finales con un equipo en construcción. Eso no es una excusa, es una realidad, pero aún así no estuvimos a la altura para pasar esta llave".

Por lo mismo, el ex Talleres de Córdoba remató: "esto es para valientes, no para miedosos. Hay que poner el pecho y hacerse cargo y yo lo estoy haciendo. Si no me ilusionaría (con disputar el Campeonato Nacional) tengo que dejar de trabajar en esto".