Quinteros ya piensa en el duelo ante Gremio: "Cada jugador debe mostrar su mejor nivel y jugar el mejor partido de su vida"

Pese a la derrota por la cuenta mínima que sufrió Universidad Católica ante O'Higgins, el entrenador de los Cruzados, Gustavo Quinteros quedó conforme con el juego del equipo y defendió la rotación que presentó en Rancagua.

"Lo único negativo del día de hoy fue el resultado. Ellos llegaron dos veces e hicieron el gol, mientras que nosotros tuvimos muchas situaciones claras. No me voy contento por el marcador, pero si por la actuación de los jugadores que me dejaron conforme", indicó Quinteros.

Sobre la rotación en la formación, el técnico fue claro en señalar que "cuidamos a la mayoría de los jugadores, así que no tenemos excusas, debemos jugar de igual a igual en Brasil, tratar de agregar cosas nuevas al equipo y ser más contundentes. Además, a veces los fallos no son muy justos. Hoy nos faltó concretar y esperamos que no suceda el día miércoles".

Sobre los lesionados Edson Puch y Sebastián Sáez, Quinteros explicó que "Sebastián entrenó dos veces con el equipo, no ha hecho fútbol normal y si está bien va a viajar y tendrá su oportunidad, después veremos cómo se da el partido y quien será el titular. Edson tiene una molestia en el aductor que viene arrastrando y lo cuidamos para el partido definitorio de Libertadores".

En relación a su duelo definitorio, el argentino fue claro en apuntar que "Gremio es un gran equipo, con jugadores de selección, pero aún no han demostrado el nivel cuando fueron campeones de América. Por ello decía que para sacar un buen resultado en Brasil cada jugador debe mostrar su mejor nivel y jugar el mejor partido de su vida".

Finalmente, el técnico de la UC le bajó el perfil a la derrota y concluyó que "hasta ahora hemos conseguido logros, vamos primeros, el Torneo de Verano, la Supercopa, aseguramos Sudamericana, le damos la posibilidad de jugar a chicos jóvenes. estamos tranquilos porque hemos jugado bien y ahora vamos a dar nuestro mejor nivel para sacar un resultado en Brasil".