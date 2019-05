Jorge Valdivia y el empate de Colo Colo ante U. La Calera: "Fue un partido bastante parejo y el que ganaba, lo merecía"

Colo Colo logró un sufrido empate 1-1 con Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán gracias al gol de penal de Esteban Paredes. Tras el compromiso, el volante Jorge Valdivia analizó la igualdad y aseguró que fue un partido pareja donde ambos elencos merecieron ganar.

"Fue un partido bastante parejo, donde Calera en el primer tiempo circuló bien la pelota, nosotros estuvimos desordenados, sobre todo en los primeros minutos. Después de la media hora retrocedí un poco y le dimos la libertad a los centrales para que avanzaran un poco y ganamos la segunda pelota. Terminamos bien el primer tiempo y en el segundo tiempo creo que fuimos muy parejos los dos equipos y siento que pudimos más, que pudimos irnos con un resultado positivo y era un partido el que ganaba lo merecía", sostuvo Valdivia.

"Fue un partido bueno, con ambos equipos tocando y llegando bien a los arcos", complementó.

El Mago recibió tarjeta amarilla, con lo que llegó a cuatro en el torneo y de recibir otra cartulina en el duelo ante Palestino, se perderá el Superclásico ante Universidad de Chile. Por lo mismo, el jugador tienen claro lo que tiene que hacer para no ser amonestado ante los árabes.

"Tendré que reclamar menos y mostrar toda la personalidad que yo tengo a la hora de jugar para que no me saquen la quinta amarilla para no perderme el Superclásico", concluyó.