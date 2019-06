La lamentable información que golpeó a la seleccionada nacional Camila Sáez en pleno Mundial femenino

La seleccionada nacional Camila Sáez, vivió uno de sus días más tristes este martes. Es que la jugada fue titular en la derrota de Chile ante Suecia en el Mundial de Francia 2019 y una vez finalizado el partido se enteró de una lamentable noticia: el fallecimiento de su abuela.

La defensa de la Roja femenina se mostró muy afectada por la situación y lamentó no poder estar en Chile para despedir a su familiar.

Chile puso corazón y garra pero no pudo ante la experiencia de Suecia en el Mundial Femenino La Roja estuvo muy cerca de conseguir un punto histórico en la Copa del Mundo de Francia, pero cayó en los minutos finales ante el poderoso cuadro europeo.

"La vida me vuelve a golpear estando lejos de mi familia, abuelita María hoy nos dejaste, Dios lo quiso así, ahora te toca descansar y guiarme desde allá arriba con mis otros abuelitos", comenzó el escrito de Sáez en su cuenta de Instagram.

"No sabes la pena que me inunda en estos momentos más aún estando lejos, pero me quedo con los mejores recuerdos a tu lado, por cómo nos recibías cada vez que íbamos a visitarte, por la forma que nos mimabas y todas esas idas al río! Descansa en paz abuelita! un beso al cielo", finalizó.