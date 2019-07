Dedicado a Donald: La "anti Trump", Megan Rapinoe fue elegida la mejor futbolista del Mundial femenino

Estados Unidos derrotó por 2-0 a Holanda en la final del Mundial femenino de Francia. Las estadounidenses revalidaron el título conseguido en Canadá 2015 y acumularon su cuarta corona en la cita planetaria, en parte, gracias a la brillante actuación de Megan Rapinoe, quien fue escogida como la mejor jugadora del certamen y se quedó con el Balón y la Bota de Oro.

La capitana de norteamericana fue determinante en el funcionamiento del equipo y aportó con seis goles para permitir que su selección consiga el tetracampeonato del Mundo.

La "anti Trump" le respondió en cancha al Presidente estadounidense, con quien tuvo un duro intercambio, luego de que dijera: "No iré a la puta Casa Blanca. No vamos a ser invitadas, no tengo dudas", en conversación con la revista Eight by Eight.

La postura de la delantera no es nueva. Hace unos años criticó duramente a Trump al catalogarlo de un "presidente ignorante, sexista y misógeno". Eso provocó la reacción del Mandatario, quien replicó señalando: "Gana primero y habla después". Pues bien, Rapinoe respondió a lo grande.

La jugadora de 34 años le anotó un gol a Tailandia en la histórica goleada por 13-0 en la fase de grupos, le convirtió dos penales a España en octavos de final, se despachó con otro doblete a Francia en cuartos de final y guió el triunfo en la final ante Holanda mediante un lanzamiento desde los doce pasos.

En Canadá 2015, Rapinoe estuvo en el once ideal de la competición. En Francia 2019, fue la mejor de todas, se adjudicó el Balón y la Bota de Oro, demostró que la edad no es un impedimento. Además, le calló la boca a Trump.

