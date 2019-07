La UC redobla esfuerzos para conseguir el retorno de Alfonso Parot

Continúan las intensas gestiones de Universidad Católica por conseguir el retorno de Alfonso Parot. Poncho es prioridad para el director técnico Gustavo Quinteros y ante ello Cruzados ha decidido redoblar esfuerzos para lograr el regreso del lateral zurdo.

Ante la necesidad de Quinteros de contar con otro carrilero izquierdo en su plantel (hoy cuenta con Juan Cornejo, más los juveniles Vicente Fernández y Yerco Oyanedel), Cruzados inició contactos con Rosario Central para gestionar el retorno de Parot. La Franja partió planteando la opción de un préstamo.

Sin embargo dicha alternativa fue rechazada por el conjunto canalla. En los rosarinos, club con el que Parot tiene contrato hasta mediados de 2020, están dispuestos a dejar partir al formado en San Carlos de Apoquindo, pero sólo a través de una venta de su pase.

Con la necesidad de sumar a otro lateral izquierdo y frente a la negativa de Central de aceptar un préstamo, el vigente campeón del fútbol chileno decidió realizar una propuesta por formal por una compra del pase del Poncho. Pero ese esfuerzo, por ahora, no basta.

La ANFP reprograma el duelo entre la UC y Santiago Morning por Copa Chile El duelo entre cruzados y microbuseros, por la ida de los octavos de final, se jugará el martes 16 de julio en el Estadio Nacional.

"La oferta es insuficiente", explicaron a El Gráfico Chile desde la directiva de Rosario Central. En el conjunto que terminó en el puesto 20 de la última temporada de la Superliga de Argentina pretenden vender a Parot por una cifra superior a la que invirtieron a mediados de 2017, cuando le pagaron cerca de 500 mil dólares a la UC.

Desde el punto de vista deportivo, Central no tiene inconvenientes en dejar partir a Parot. El entrenador Diego Cocca no tiene al chileno entre sus prioridades y ya contempla al ex Colo Colo Damián Pérez como su potencial reemplazante. Cabe recordar que Cocca y Pérez, ambos representados por el empresario Christian Bragarnik, ya trabajaron juntos en el Xolos de Tijuana, en México.

Universidad Católica pretende concretar el regreso de Alfonso Parot y para luego enfocarse en la búsqueda de un mediocampista de corte, la otra solicitud en materia de conformación de plantel del DT Gustavo Quinteros para el presente periodo de fichajes.

Desde el plantel cruzado, Ignacio Saavedra opinó sobre el presunto retorno del Poncho. "Es un jugador al que le costó al principio, fue a préstamo a Huachipato, pero se ganó a la Cato y creo que es muy importante para el hincha y para nosotros. Sería un jugador bastante importante, también fue seleccionado nacional en su momento. Será un gran aporte si le toca venir a Católica", dijo Nacho.